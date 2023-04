GENERAL LAVALLE: José Rodríguez Ponte dijo que “un intendente debe estar al servicio de la gente y no servir de la política”

El Intendente de General Lavalle, José Rodríguez Ponte brindó una entrevista a la Radio Contacto en donde habló de distintos asuntos que se han realizado en nuestro partido y comentó aquellos que aún están pendientes para el 2023.





El mandatario local mencionó que en la última semana envió una carta al Ministro de Transporte para pedirles que los colectivos prontos a llegar, puedan acceder a otras jurisdicciones. Se trata de los colectivos del sistema municipal que van a salir de Pavón y de Lavalle y que puedan entrar a San Clemente y a Mar de Ajó para cubrir los del primario, secundario y terciario y brindarles coberturas a los alumnos que deben ir a los colegios.





“La utopía mía es que se pueda ir a Tordillo desde Lavalle. Esa es otra localidad aislada como la nuestra”. “Esto ocurre desde que se perdió el ingreso de colectivos de larga distancia. Solo tenemos frecuencia en Mar del Plata que te permite viajar en 3 horas, pero después para regresar hay que tomar otro servicio que te deja en San Clemente”, explicó Ponte y enfatizó: “Son dos colectivos que hemos comprado de piso bajo con motor atrás y cambios automáticos. Son modelo 2017.

"Nosotros vamos a comprar un sistema igual al de la suba porque esto va a tener un costo. Tenemos que cobrar. Con más frecuencias que vamos a poner habrá más costos. De no tener nada creo que es un buen comienzo. Nosotros no pedimos subsidios a la provincia. Lo queremos bancar con nuestros fondos".









Por otro lado, respecto a los vehículos pesados, el intendente aseguró que existe un proyecto para construir una playa de estacionamiento para dichos rodados. La idea es que se efectivice en el predio denominado “de las galletitas” en donde se hará un trabajo de alteo y de solidificación.





"No queremos que circulen por el casco urbano. Es riesgoso para los transeúntes. Esto ya existe en otras ciudades o pueblos. No queda bien y es una desprolijidad y hemos llegado a verlos estacionados en las veredas. Hay gente que no se regula ni modera sola, pero hay que ir llevándolos a una conducta más civilizada. Hay que buscar la forma y regularizar la circulación de vehículos pesados. No descarto una regularización que lleve a que sólo se permitan vehículos de mediano porte para la distribución de mercaderías".









Con respecto al Puerto, sostuvo que ya está dialogando con el nuevo prefecto para que vengan a instalar o se dé un curso a los bomberos locales para que sean capacitados y puedan actuar conforme a las normas bomberiles de los puertos. Existe una obligación de que debe haber un sereno en cada embarcación para prevenir siniestros.









También Rodríguez Ponte admitió que días atrás leyó una noticia en el diario “Página 12” en donde el Gobernador Bonaerense, Axel Kicillof, se encaminaba con una voluntad política para cerrar los basurales a cielo abierto y ante esto, Ponte explicó:





“Le mandé una nota tomando esa voluntad política y le pongo sobre la mesa la problemática del basural del pavón.“Hoy por hoy toda la basura que entra a pavón es de la costa. Nosotros lo llevamos a Madariaga. Quiero que llegue e induzca al partido de la costa a llevar su basura a Madariaga”.





Y afirmó:





“Ahora trabajamos para reciclar en Pavón con la cooperativa que hay allí y reducimos a lo más mínimo la generación de basura allí. Hoy mismo están armando un basural en el parque de las marismas”.





“¿Sabés lo qué pasa con el partido de La Costa?. Yo tengo aprecio por los habitantes porque me he criado en el territorio de la costa cuando todo era Lavalle y les tengo aprecio. Hoy por hoy su clase dirigente nos trata como una delegación. Les mandas una carta y nunca te van a contestar. Yo he ido a la costa y ellos nunca han venido y nos ningunean”.





¿Sabés cuándo un intendente de La Costa llegó a Lavalle?. En la primera celebración de las tortas negras sobre la avenida mitre. Un intendente debe estar cerca y al servicio de la gente. No se deben servir de la política”.





Finalizó.









Por último, Ponte se refirió a los problemas de planificación y en este punto dijo que hay veces que no se puede avanzar en obras porque cuesta conseguir un ingeniero hidráulico.

“Queremos una planimetría y un dictamen de todas las localidades para contar con documentación que nos permita simplificar obras. Queremos tener un casco urbano. De Pavón, chacras y chacras del tuyú. La idea es saber hacia donde corre el agua y no cometer macanas a la hora de hacer zanjas o planificar calles. Queremos saber exactamente si los terrenos son seguros o son inundables y eso se logra con una planificación para la que buscamos profesionales que son difíciles de conseguir”.