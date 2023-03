MADARIAGA: Le robaron las herramientas de toda su vida, siente que puede ser víctima nuevamente y habló con CNM RADIO

MADARIAGA





Horacio Tomasella sufrió el pasado fin de semana el golpe más duro de los últimos años: delincuentes entraron al galpón de su taller en el barrio Belgrano y se llevaron más de una decena de herramientas que utiliza para su taller de carpintería. Directamente todas las herramientas “de mano” desaparecieron y la pérdida es incalculable.





En diálogo con CNM RADIO 93.3 explicó que la zona en la que vive -cercana al predio del Club El León- posee parcelas muy grandes por lo que las casas quedan en un sitio ínfimo en terrenos de 1 hectárea. Con esta evaluación explica que “estuvieron vigilando” sus movimientos para entrar por una ventana a su galpón de trabajo cuando él había ido con su familia a disfrutar de la playa.





“Se llevaron 30 años de trabajo. Herramientas muy finas. Hay que ver quién las compra y también ver qué hacemos con esta gente”





No sólo el problema fue el domingo. Ya el lunes y el martes pudo comprobar que cada vez que que salió a hacer algún trámite habían regresado y sacado los tablones que puso en la ventana en donde rompieron un postigón para perpetrar el primer robo.





“Uno dice: ya está. No trabajo más pero tengo un compañero de trabajo y necesita de esto para sobrevivir. Sabemos quiénes son, son del barrio y han robado en otro lugares en las últimas semanas”.





Tomasella logró fotografiar a uno de los sospechosos y afirma que, tras un robo, dejan de frecuentar los lugares en donde habitualmente duermen. Todo lo hacen para dificultar la tarea de investigadores quienes deben establecer los sitios exactos en donde se deben realizar los allanamientos.





“La policía me pide que instale cámaras de seguridad para que, en una próxima oportunidad, queden grabados. No tiene sentido vivir así. Yo no debo filmar mi vida”.





Si bien destaca el trabajo policial también le solicitó a otras víctimas que denuncien los hechos.