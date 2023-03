LA COSTA: Pasaban sus vacaciones en San Bernando y una noche mientras dormían en la habitación del hotel, les robaron los celulares

ZONALES





Un matrimonio cordobés denunció que durante sus vacaciones en San Bernardo, mientras dormían en una de las habitaciones del Hotel Hostal del Sol, alguien ingresó y les sustrajeron los teléfonos celulares. Si bien los damnificados realizaron la denuncia correspondiente, aún no han tenido respuestas al respecto de lo sucedido.

En su diálogo con la prensa, Mónica, la mujer damnificada relató que junto con su esposo llegaron a San Bernardo este verano para pasar sus vacaciones y se alojaron en el Hotel Hostal del Sol, en una habitación en el octavo piso. Debido al cansancio que les produjo el viaje desde Córdoba al partido de La Costa, apenas ingresaron en la habitación se dispusieron a dormir. A la mañana siguiente notaron que les habían robado los teléfonos celulares.

Según comentó la mujer, luego de lo ocurrido hicieron el reclamo a los encargados del hotel y al no obtener respuestas decidieron realizar la denuncia policial. Luego de ello pudieron dialogar con el gerente del establecimiento, quien les informó que revisó las cámaras de seguridad y pudo ver que nadie ingresó por la puerta de la habitación, por lo que la damnificada manifestó que “la conclusión fue que entraron por el balcón”, ya que explicó que dos de las habitaciones del octavo piso poseen los balcones continuos.

Luego de ello, Mónica señaló que “el Gerente me dijo que ese departamento estaba ocupado por empleados del hotel”, pero aseguró que nada se hizo al respecto, y si bien manifestó que “no puedo culparlos”, lo cierto es que consideró que “es evidente que fueron los empleados del hotel, porque el otro balcón está a tres metros de distancia”. Ocurrido el hecho, la pareja fue cambiada a otra habitación en el piso noveno, sin embargo, la mujer aseguró que “seguíamos con miedo y con un estado de indefensión” y que “tratamos de pasar la semana lo mejor posible, sabiendo que el ladrón nos estaba viendo”.

En cuanto a las respuestas que obtuvieron hasta el momento, la mujer comentó que “al principio nos dijeron que no nos iban a reconocer nada, después de mucha presión nos dijeron que iban a ver con el seguro y hasta el día de hoy no tenemos ningún resarcimiento”. No obstante, aseguró que no les importa recuperar los teléfonos, sino que “queremos que se sepa, porque perdimos las vacaciones alegres que queríamos hacer”.