Jey Mammon rompió el silencio: “No tengo idea de cuándo inicié mi relación con Lucas”

NACIONALES

Jey Mammon brindó una profunda entrevista con Jorge Rial tras la denuncia en su contra por supuesto abuso sexual que hizo Lucas Benvenuto. El músico y conductor se había expresado primero a través de un comunicado y luego en un video que publicó en sus redes sociales. “No violé, no abusé y no drogué a nadie”, había asegurado en la grabación de siete minutos.

El mano a mano entre Rial y Juan Martín Rago -tal su verdadero nombre- se grabó el jueves en el departamento del conductor de La Peña de Morfi y se emitió al día siguiente en Argenzuela, por C5N. Sin su abogado, solo acompañado por una amiga, Mammon decidió por fin romper el silencio.

“Te agradezco a vos el voto de confianza -comenzó diciéndole Jey a Rial-. Te elegí porque no somos amigos. En el mismo nivel, te considero un periodista sagaz, profundo, capaz de ir al hueso, y de que vas a preguntar todo, y la situación amerita. Lo pensé, no lo consulté con nadie; no quería sentarme con alguien que me vaya a cuidar. Quiero que me preguntes todo. Y necesito que seas vos el que me haga esas preguntas”.

“Quiero decirte también que el Clonazepam lo tengo encima; digo, porque hay muchos análisis de mis gestos, de mi manera de hablar, de actuar. Estoy pasando, probablemente, el peor momento de mi vida. Y lo que yo me meto en el cuerpo hace que lo esté transitando de la mejor manera posible, si se puede decir así”, comenzó detallando.

“Hay un análisis gestual, de si llora, no llora... Yo quiero contar cómo estoy porque hace una semana que no digo nada. Estoy en mi casa, acá, como me ves; mis amigos me visitan, me contienen, mi familia lo mismo. Estoy en shock, paralizado y tomo Clonazepam todo el tiempo porque es la manera que tengo de sobrellevar esta situación. Por supuesto: para la gente, como corresponde, esto no es lo más importante. Lo más importante es la charla, pero lo quería aclarar porque este es mi estado. Lo que se ve no es en el estado en el que estoy realmente”, afirmó Mammon.

La causa judicial

“¿Qué buscás con esta nota? Porque el camino judicial está cerrado. Tu causa prescribió, no podrías revertir judicialmente nada porque salió todo a tu favor. Entonces, ¿qué buscás?”, quiso saber Rial.

“Como bien decís: la causa no existe, porque judicialmente no hay un tema. El comunicado es mío, pero no soy yo el que habla: son términos técnicos, son palabras de abogados, si se quiere. La gente que me conoce sabe que yo no hablo así. Y a la vez existe, no sé si necesidad, no sé si es presión, pero hay que decir algo, hay que salir... Así como me ves sentado, yo creo que estoy así desde el primer día: sentado, tirado o abatido. Y el comunicado era una manera de ‘algo hay que hacer’. Lo que necesito hacer, desde el primer día, es lo que estoy haciendo ahora con vos. Desde el momento cero no lo pude hacer, ahora siento que lo puedo hacer. Me está costando un huevo. Pero es esto lo que tengo que hacer, lo que necesito. ¿Qué busco? No sé si lo busco: lo necesito. Yo necesito gritar a los cuatro vientos no mi verdad, la verdad. Cualquiera del otro lado puede decir: ‘Es tu verdad’. Pero yo tengo que decir que es la verdad, porque hay una verdad”.





La edad de Lucas

“Es el gran punto, y desde ahí tendríamos que haber empezado la charla. Pido disculpas porque la charla tiene que arrancar acá. En la denuncia que él hace dice que me conoce cuando tenía 14 años. Quiero decirlo con palabras propias y exactas para que se entienda: él dice que a los 14 años un hombre lo entrega a mí; yo lo violo, lo drogo, lo llevo a mi casa, en la cama está vestido, a la mañana siguiente aparece desnudo, con rasguñones, etcétera. Yo no puedo eludir esto porque mi necesidad de gritar a los cuatro vientos es negar rotundamente esta atrocidad. Primero y principal, a Lucas lo conocí cuando él tenía 16 años. Él dice que yo lo conocí cuando tenía 14, en ese contexto. Te lo digo porque cuando vos desmenuzás la causa, dice que lo vuelvo a ver con sus 14 y que por tercera vez lo vuelvo a ver en una fiesta en el barrio de Congreso, donde yo presento mi personaje Estelita y él seguía teniendo 14”.

La fiesta en la que se conocieron

“La fiesta fue en el año 2009. En ese año, Lucas tenía 16 años. De esto tenemos manera de testificarlo. Primero porque hay testigos, segundo porque hay videos. Hay un link en Youtube de esta fiesta que te digo. Hay un chico que con su hermana y otra persona fue a esta fiesta con Lucas. En la denuncia, que yo en su momento no miré en profundidad, porque perdón si mareo con los datos, pero cuando se presenta la denuncia en 2020, mi papá estaba internado y se estaba muriendo. A mí me llega, primero él da indicios en redes sociales de que algo iba a hacer. Y presenta la denuncia formal y a mí me lo dice Fernando Burlando -su abogado- porque en realidad no me anoticiaron de la denuncia. Entonces, yo lo único que sé de parte de Fernando es que hay una denuncia de Lucas Benvenuto, que dice que a los 14 años estuvo conmigo. Yo le digo ‘No Fernando, yo nunca estuve con Lucas a los 14′. A mi qué carajo me importa la prescripción, yo no estuve con un chico de 14 años. Y Burlando me dice: ‘Ocupate de tu papá que se está muriendo’. En ese momento empezaba mi programa Los Mammones, mi papá se estaba muriendo y estaba recibiendo esta causa. Vuelvo a decirte, en el 2009 lo conozco a Lucas”.

“Hacía por streaming un programa de radio para la comunidad del colectivo LGBT, desde mi casa en Once. Pensemos que esto fue hace 14 años. El Jey Mammon de hace algunas semanas no era el de hace 14 años. Yo vivía en el barrio del Once, hacía un programa por internet que era mi manera de comunicarme, hacía streaming, presento a Estelita. Viene esta pareja con Lucas, chicos de 22, 23 años. No un señor, porque él en la causa asegura que años atrás, cuando tenía 14, un señor me lo entrega y dice ‘a él, que le gustan los nenitos’. Es una atrocidad que en paralelo a lo que te cuento, él va con dos personas a la fiesta y que yo, así como los vi, intercambié palabras como con un montón de gente. En esa fiesta desfilaban chicos, estaba Natacha Jaitt, a la cual le agradecí de por vida porque cuando no me conocía nadie, ella y Jorge Ibañez me daban manos en estos espacios under y uno hacía lo que podía. Ese encuentro lo hacía para juntar a los que me escuchaban, de eso se trataba”.

“Era una barbaridad que un pibe de 16 estuviera ahí. Eso fue hace 14 años. Primero, no eran todos chicos de 16. Pero que entre un pibe de 16 a una fiesta... No voy a repetir lo que escuché en televisión, pero una fiesta, donde hay música, que entró un chico que pudo haber entrado con un documento adulterado, ¿era normal? ¿Hace 14 años podía pasar? ¿Estamos discutiendo eso ahora?”.