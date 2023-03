ALERTA: Delincuentes estafan por WhatsApp con el nombre de Mercado Libre

ZONALES





WhatsApp, la popular aplicación de mensajería instantánea, se ha convertido en una herramienta de comunicación esencial para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, esta popularidad también ha atraído a ciberdelincuentes que buscan aprovecharse de los usuarios desprevenidos para realizar estafas.

Recientemente, se ha informado de una nueva modalidad de fraude que utiliza la identidad de Mercado Libre para engañar a los usuarios de WhatsApp y obtener sus datos bancarios. Los delincuentes crean perfiles falsos de Mercado Libre y llaman a los usuarios, haciéndoles creer que han realizado una compra que en realidad nunca ocurrió.

Para generar confianza en la víctima, los estafadores envían un enlace para verificar sus datos bancarios y proteger su cuenta. Al hacer clic en el enlace, los ciberdelincuentes logran acceder al teléfono de la persona de manera remota y, posteriormente, a su cuenta de homebanking para sustraer dinero y generar préstamos a nombre de la víctima.

Ante este tipo de estafas, la empresa líder en detección proactiva de amenazas ESET recomienda no proporcionar información personal o financiera si no se está seguro de que el sitio web es legítimo. También sugieren no hacer clic en enlaces o descargar archivos adjuntos de mensajes sospechosos o de remitentes desconocidos.

Además, es importante utilizar software de seguridad para proteger el equipo contra el malware y otras amenazas. Con estas medidas de prevención, los usuarios pueden evitar caer en las redes de los ciberdelincuentes que utilizan WhatsApp para realizar sus fraudes.