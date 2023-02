PINAMAR: Una turista encontró una araña gigante en la habitación

ZONALES





Las vacaciones son uno de los momentos más deseados por las personas durante el año. A lo largo y ancho del país, las diferentes variables de posibles destinos para tomarse unos días son amplias. Uno de los más escogidos históricamente es la Costa Atlántica, quien suele mantener su encanto durante los meses de enero y febrero, donde se considera que la temporada es alta para el turismo interno.

Con diferentes lugares y estilos, Pinamar se erige como un punto importante de concentración de turistas. Entre las playas y las diferentes actividades diarias, las personas suelen tener una estadía amena en esa ciudad. En la previa al viaje, se suele conseguir un hospedaje para tener un punto de partida y ahí sí, solamente queda disfrutar de unos días alejado de los compromisos laborales y de los ruidos de la gran ciudad.









Pero, lo ideal puede transformarse en una pesadilla. Al ser Pinamar un lugar con varios pasajes de naturaleza, los insectos cobran una cierta importancia en la fauna de la locación. Por ende, la presencia de estos ejemplares en una casa no debería ser motivo de asombro.

Con este panorama presentado, una usuaria de Twitter llamada @drapauluna subió una foto a su perfil y conmocionó a sus seguidores con una instantánea de una araña, de grandes dimensiones, en la cortina de lo que parece una habitación. “Todos jorobando con las arañitas de Australia… pero esta apareció recién en mi cuarto en Pinamar”, deslizó en un posteo. De inmediato, los followers se asombraron con las dimensiones del arácnido y buscaron una solución potable para brindarle algún tip y así desactivar cualquier foco de peligro. Sin embargo, una cuenta de la misma red social llamada @arachno_cosas otorgó más detalles de este ejemplar y trajo un poco de tranquilidad a la comunidad virtual.

“Pertenece a la familia Sparassidae, no es considerada de importancia médica”, deslizó esta cuenta especializada en el comportamiento de las arañas. En continuado, tras una nueva consulta de un usuario de cómo poder sacarla y poner el ejemplo del agua caliente como un antídoto para capturarla, manifestó: “¿Qué te parece si evitas el uso de agua hirviendo? Estos animales son importantes para el medio ambiente ya que depredan a otros organismos logrando un entorno saludable”, y mostró, en un video, la técnica de un vaso y una hoja de papel para neutralizarla.

Además, otras menciones destacadas al tweet fueron: “Si esto no es fake cancelo mi hospedaje de febrero en Pinamar. Que alguien me confirme por favor”; “Eso tiene DNI y tributa en AFIP, ¿no?” y “Valiente Pau que te detuviste a sacar la foto antes de rajar”. Finalmente, la autora de esta publicación se refirió al hecho en un comentario para contar cómo actuó en consecuencia y agradeció la viralización de su contenido: “Tres días más tarde este tweet sigue recibiendo menciones e interacciones, no sé si fue la aracnofobia, Julián Álvarez (por su apodo) o que otra razón. Para los que preguntaban, ojotazo de @hernanguzzetti y chau pichu”, cerró.