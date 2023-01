Un hombre fue atacado a palazos en un semáforo tras negarse a que le limpien el parabrisas

NACIONALES





Un hombre circulaba por las calles de Mendoza cuando frenó en un semáforo y un limpiavidrios intentó lavarle el parabrisas. El conductor se negó y el sujeto lo atacó a palazos.

Todo ocurrió cerca de las 14:30 del domingo en la intersección de las avenidas Buenos Aires y Gobernador Ricardo Videla. Allí, Hernán sufrió la violenta agresión de un “trapito”.





La víctima relató cómo fue la dramática secuencia. “Estaba en el semáforo, este hombre se fue acercando por detrás mío y me empezó a agredir”, detalló Hernán.

En el mismo sentido explicó que enseguida y sin consultar le tiró agua en el parabrisas. “Le digo que no lo necesitaba. Ahí la persona se pone un poco agresiva y se quiere meter a la camioneta, supongo que quería robarnos”, contó.





La víctima enseguida aceleró, pero el hombre continuó con el ataque y era cada vez más violento. “Cuando veo que al situación se pone bastante complicada doblo en contramano por calle Buenos Aires. Este tipo me persigue, se pone delante de mi camioneta y por no querer pisarlo frené, él se acercó con un palo de escoba y me lo enterró por el lente y en la cara”, detalló.

“Yo quedé tirado adentro de la camioneta, inconsciente”, aclaró Hernán. Un policía de civil que presenció toda la situación, atestiguó y dijo que el atacante continuó agrediéndolo pese a ya estar desmayado.

Quiénes presenciaron la violenta escena llamaron a la ambulancia y cuando los médicos arribaron lo trasladaron rápidamente al hospital Central debido a la gravedad de la lesión en el ojo. “Me hicieron una cirugía oftalmológica que era la mas urgente, me retiraron todos los vidrios del ojo y me hicieron suturas en el pómulo, ahí me confirmaron que tengo fracturada la cara y el maxilar”, precisó Hernán. Afortunadamente el hombre se recupera de manera favorable.

El agresor fue detenido rápidamente y en la comisaría se confirmó que tenía antecedentes por delitos similares.