MADARIAGA: El 23 de octubre comenzará el juicio oral por el asesinato de Damián Sepúlveda

MADARIAGA

La justicia le puso fecha al esperado juicio contra policías por el asesinato de Damián Sepúlveda en la comisaría de General Madariaga ocurrido en enero de 2013. El 23 de octubre de 2023 se iniciará el debate oral y público en Dolores.

Son 11 los policías acusados por cumplir diferentes roles durante las horas en las que se desencadenaron los actos. Entre ellos figuran Mauricio Daniel Díaz, Alcides Gabriel Montenegro, Guillermo Gastón Formentini, Claudio Estigarribia, Javier Liforena, Javier Lucero, Héctor Pérez, Walter Soto y Robertino Pogonza.

La carátula con la que llegaron a esta esta definitoria es la de homicidio agravado por tortura seguida de muerte y se buscará, en el debate, comprobar los roles que ejercieron cada uno aquel fin de semana dado que algunos permitieron la golpiza, otros la ejecutaron y otros la encubrieron.





¿Por qué la víctima fue Damián?

Damián tomaba cerveza en una esquina, pasó el patrullero con el oficial Mauricio Díaz a cargo del móvil y se lo llevaron a la vista de muchos testigos. Díaz era casado y tenía a Damián entre los ojos: el oficial mantenía una relación con Fernanda, una chica muy bonita, rubia, soltera, conocida en Madariaga por coquetear con otros policías y hombres influyentes. Damián, un laburante pícaro, alguna vez la habría piropeado y no más que eso. Pero Fernanda, cuando quería encender los celos de su amante, le hablaba de Damián.

La investigación comenzó a mostrar que muy probablemente había sido golpeado por varios policías.

Sin embargo, la decena de policías involucrados e imputados nunca se contradijo. Cada vez que fueron a declarar se negaron a hacerlo. Siempre con sus defensores al lado. A los diez policías implicados, el fiscal sumó a los dos médicos de la primera autopsia.

Con el paso del tiempo se definió que sea un juicio por jurados. Pero, todo se trabó, llegó la pandemia y el proceso nunca avanzó.

Los hechos

En la causa de la investigación, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, consta que el día 13 de enero de 2013 “dos funcionarios de la policía de la Provincia de Buenos Aires identificados como Alcides Gabriel Montenegro y Mauricio Daniel Díaz siendo aproximadamente las 10.48 horas en inmediaciones de las calles 8 y 21, detuvieron a Damián Alejandro Sepúlveda. Procedieron a su traslado en móvil en primer lugar al Hospital Municipal, donde si bien no fue exhaustivamente revisado tampoco se le detectaron lesiones a simple vista, y conforme precario médico presentaba aliento etílico”.

Posteriormente, continuaron con su traslado hasta la Comisaría de General Madariaga. “Allí arribaron a las 11.05 horas, de acuerdo al sistema de localización automática del móvil. Sepulveda fue ingresado -con vida- por el personal policial antes nombrado, al sector de calabozos de la dependencia policial”.

La Fiscalía estima que “entre la hora de la detención antes indicada , 10.48 horas, y con anterioridad a las 12.45 horas de ese día, los sujetos activos antes mencionados, Mauricio Daniel Díaz y Alcides Gabriel Montenegro, sin poder establecer lugar exacto pero encontrándose la persona detenida bajo custodia y en el espacio delimitado entre el traslado en el móvil policial y el sector de calabozos de la Comisaría de General Madariaga, con el fin de provocarle un intenso sufrimiento, torturaron a Damián Alejandro Sepúlveda, principalmente mediante la aplicación de golpes en su cuerpo, más precisamente en la cabeza, en la nariz, en la región dorsal , en la rodilla, en el pie derecho y en el tobillo izquierdo”. Dicho castigo, según consta en la causa, “incluyó la fractura del quinto arco costal y le produjo múltiples lesiones descriptas en el informe de la “re autopsia”.

Asimismo, en la causa se sostiene que los mismos sujetos activos –Díaz y Montenegro-posteriormente habrían “procedido a darle muerte, arrastrándolo y sujetándolo, para luego ser colgado en una maniobra homicida denominada "izamiento por mano extraña", mediante la cual trataron de simular una maniobra suicida, utilizando a tal fin una prenda de vestir del tipo chomba-manga corta-“.

Por su parte, a Néstor Rubén Serafini (estaba a cargo de la Comisaria el día del hecho), Guillermo Formentini (oficial de servicio) y Walter Javier Soto, (Jefe de Turno) se los juzgará por su responsabilidad de no haber garantizado la seguridad del detenido, evitar la golpiza y de esa manera no haber arbitrado los medios para que la muerte de Damián no se consumara.

Los implicados:

Las personas que serán juzgadas, todos efectivos policiales, son Alcides Gabriel Montenegro y Mauricio Daniel Díaz (ambos sindicados como coautores, por el delito de “Tortura en concurso real, con Homicidio Agravado”); en tanto que Guilllermo Gastón Formentini, Néstor Rubén Serafini y Walter Javier Soto, lo harán por el delito de “Omisión Imprudente de Evitar la Tortura”.