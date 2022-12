El hit de Qatar: el impresionante ascenso del tema del mundial y la insólita pulseada que le ganó a Mariah Carey

En boca de todos los argentinos y con la bendición del mismísimo Lionel Messi, el hit musical del mundial “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, alcanzó el primer puesto de Spotify en el país. La reversión del clásico de La Mosca ya cuenta más de 3,9 millones de reproducciones, desde su lanzamiento el 11 de noviembre, según informaron desde la plataforma.

El tema fue escalando en cada uno de los partidos, a medida que la Selección argentina ascendía en el Mundial Qatar 2022, hasta su clasificación en la final.

De acuerdo a Spotify, el hit registró 29.000 reproducciones el día del partido con Arabia Saudita, 68.000 luego del triunfo con México, 114.000 ante Polonia, 247.000 con Australia y 425.000 al enfrentar a Países Bajos, para llegar finalmente a 738.000 el día de la victoria con Croacia.

La Resistencia Cultural es total:



Muchachos, ahora nos volvimos a Ilusionar (azul)

VS

All i Want for Christmas is you (rojo)



Hay más interés en la La Mosca Tse-Tse que en Mariah Carey en Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay, Colombia y Ecuador.



Fuente: Google trends. pic.twitter.com/If3G4O70kC