Violó a la hija, dijo que se lo "ordenaron voces" y lo condenaron a doce años de prisión

ZONALES





Un hombre de 42 años que en marzo del año pasado violó a su hija adolescente en la casa que compartían en el barrio San Antonio fue condenado a doce años de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado. La pena a C.D.G. –sus datos no se dan a conocer para evitar identificar a la víctima- se resolvió en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4.

En el acuerdo que el Ministerio Público Fiscal y la defensa del imputado le presentaron al Juez Alfredo Deleonardis, se dio por probado que el 6 de marzo de 2021 el imputado abusó sexualmente por vía anal y vaginal a su hija de 13 años y le provocó lesiones que fueron confirmadas horas después durante el examen médico.

Apenas la víctima contó lo sucedido, la madre –que estaba trabajando al momento del hecho- hizo la denuncia correspondiente. Al enterarse de esto, el sujeto se retiró, pero fue aprehendido pocas horas más tarde por la policía y presentaba un corte en la muñeca izquierda y manchas similares a tejido hemático en su calzado.

“Me entrego, me entrego, yo no lo quise hacer, ese hombre de negro me está comiendo la cabeza, esa persona me dice lo que tengo que hacer y lo que no, por eso una vez que violé a mi hija, él me dijo que ya me podía matar", señaló según consta en las actuaciones de la detención.

Más allá de esa declaración el magistrado descartó la presencia de eximentes de la responsabilidad penal y consideró que no se acreditaron “circunstancias que supriman la capacidad de reacción normativa del imputado, ni la facultad de conducirse que de ella se deriva, con relación al hecho reprochado”.

Luego de considerar como atenuante la falta de antecedentes penales y el buen concepto vecinal, estableció como agravante el aprovechamiento de la ausencia materna para concretar y garantizar su designio delictivo, como también la gravedad y diversidad de lesiones ocasionadas a la víctima.

El Juez halló a C.D.G. autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por el vínculo y por haber sido cometido con acceso carnal a la pena de doce años de prisión.