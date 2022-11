Buscan a una mujer que desapareció en Almagro: Investigan si la prendieron fuego dentro de un auto

NACIONALES





Son horas movilizantes para los familiares de Graciela Inés Torrilla porque hace 25 días que no saben nada sobre ella. La mujer de 41 años salió en la tarde del 10 de octubre de la casa de los padres, ubicada en el barrio porteño de Almagro, donde vive con sus tres hijos, y no volvió.

“Necesitamos saber si alguien la vio o sabe algo. Es una incertidumbre absoluta, es una pesadilla. Hace 25 días esperamos respuestas que no llegan ”, expresó Federico, su hermano, en diálogo con TN.

Desesperados porque no tenían novedades, la familia radicó la denuncia en la comisaría N°5 de Almagro. Sin embargo, pasó una semana, y no hubo avances en la investigación, lo que hizo que la preocupación empezara a escalar. Según Federico, Graciela nunca salía de su casa sola, y tampoco tenía una SUBE ni un celular, lo que dificulta poder rastrear sus movimientos.





La mujer de 41 es madre de tres chicos menores de edad y sus allegados aseguran que “siempre priorizaba a sus hijos”. El hermano señala que “nunca los podría haber dejado porque eran su anclaje a la vida” y dijo: “Es difícil decirles que estén tranquilos. Forma parte del horror porque ves que la causa no camina y se complica mantenerse positivos cuando no hay información de su mamá. Estamos en manos de Dios y a la espera”.

Como la investigación no arrojaba datos, los allegados de Graciela empezaron a pegar carteles en todos los lugares que podían para difundir la búsqueda. Como ella solía ir a la zona de 24 de noviembre y Rivadavia, decidieron acercarse para ver si alguien la había visto. “Ahí me crucé a una persona que la conoce que me dijo ‘a tu hermana la prendieron fuego en un auto acá a la vuelta’”, contó Federico.

En ese momento, la angustia y el horror lo invadieron. No sabía si lo que le habían dicho era real o no, así que comenzó a buscar en las noticias y encontró que el 11 de octubre denunciaron que cinco autos y varios contenedores de basura fueron incendiados en esa zona. Investigando un poco más, vio que en el interior de uno de los vehículos prendidos fuego había una persona adentro, cuyo sexo ni identidad había podido ser determinado.

Con esa información, decidió presentarse en la comisaría nuevamente para ver si se podían cruzar los datos y comprobar si efectivamente la persona calcinada que estaba dentro del Chevrolet Aveo era su hermana. Sin embargo, le repitieron varias veces, aún sin tener los resultados de la pericia forense, que se trataba de un hombre.

Días más tarde se confirmó que los restos en realidad eran de una mujer, lo que alimentó esta línea de investigación. “Como familiar pido que tanto la fiscalía N°42, que sigue la causa del auto incendiado, como la que sigue la solicitud de paradero de mi hermana -la fiscalía N°41-, se pongan en contacto porque hay muchas proximidades entre los casos y queremos tener respuestas”, sostuvo Federico.

En ese sentido, reclamó: “El problema es que no hay comunicación con nosotros. Nadie nos llama ni nos dice nada. Parece que los familiares tenemos que ser investigadores, porque sino la causa no va ni para adelante ni para atrás”.

“Hasta que no podamos acceder al cotejo de ADN para saber si el cuerpo es el de Graciela, no puedo dejar de buscarla. Tenemos que seguir buscándola, pero ¿dónde? Si puede estar en cualquier lado. Siento que estamos perdiendo el tiempo porque en la morgue hay un cuerpo y no podemos saber si es o no”, planteó el hermano y remarcó: “¿Cuánto tenemos que esperar para saberlo? La desesperación como familia es terrible”.

El centro de monitoreo revisó las cámaras de seguridad de ese día en varias zonas para ver si podían rastrearla. La semana pasada la familia recibió el primer informe y pudieron identificarla caminando pocas horas antes cerca de donde se produjeron los incendios la noche del 11 de octubre.

Tras identificarla, la Brigada de Búsqueda de Personas solicitó un informe urgente de las cámaras para poder hacer el seguimiento detallado. “Eran 00:15 de la noche y se dirigía para esa zona. Yo la vi en las cámaras, pero necesito que ya envíen el informe completo que muestra si se encontró con alguien, se cayó, se fue, se subió a un auto, o algo. Necesitamos respuestas”, manifestó Torrilla.

Asimismo, hizo hincapié en poder conseguir el cotejo con los restos que están en la morgue: “Hay un cuerpo que puede hablar. Queremos descartar que sea ella porque si es Graciela podemos despedirla, cerrar el ciclo y elaborar un duelo. Después recaerá la investigación para determinar por qué, quién fue y todo, pero es cada vez más difícil mantener el optimismo sin saber qué le pasó”. Sin embargo, la familia intenta mantener la esperanza y sigue anhelando encontrarla con vida.