Argentina recibió un durísimo golpe en el debut: Perdió ante Arabia Saudita por 2 a 1

Las caras de asombro dentro del campo de juego son las mismas que hay en toda la Argentina y en el universo futbolero que siguió minuto a minuto el debut de la selección en Qatar 2022. Arabia Saudita, con una ráfaga de cinco minutos y dos tiros al arco, aniquiló la ilusión argentina en el estreno y se impuso por 2 a 1, en una de las derrotas más resonantes de nuestro país en la historia de los mundiales, acaso comparable al 0-1 ante Camerún en la inauguración de Italia 90. Argentina, con este golpe anímico a cuestas, volverá a jugar el sábado próximo, desde las 16, frente a México.





El equipo de Lionel Scaloni empezó con buen ritmo, tenencia de la pelota y ataques rápidos. Iban 10 minutos cuando luego de un córner, el árbitro recibió un llamado del VAR y fue a revisar la acción. Observó un agarrón a Leandro Paredes que consideró penal. Lionel Messi, con un toque suave a la derecha del arquero, puso el 1 a 0 que tranquilizó a la selección. Lo que siguió fue un puñado de jugadas calcadas, en las que un lanzador metía pases o pelotazos punzantes ante una línea árabe que defendía demasiado adelantada. Así vinieron tres acciones seguidas que terminaron en la red, pero que el VAR no convalidó por offside.





Primero fue el propio Messi, que definió mano a mano; luego lo hizo Lautaro Martínez, que se la picó al arquero Mohammed Al Owais. En ambas, apenas el hombro estaba adelantado, pero la tecnología fue impiadosa. La tercera acción también fue protagonizada por Martínez, que eludió al guardameta y definió. Pero el delantero de Inter estaba un par de pasos en offside cuando recibió la asistencia de Messi.

El final del primer tiempo llegó para los argentinos con gusto a poco, a sabiendas de que había tenido varias oportunidades para alargar la ventaja que le hubiese dado mucha tranquilidad.





El segundo capítulo no le dio a Argentina tiempo de reaccionar. Enseguida, un desacople defensivo le permitió a Saleh Al-Shehri llevar a cabo una gran acción individual. El delantero giró ante Cuti Romero para su perfil izquierdo, ingreso al área y ante el cierre del cordobés cruzó la pelota bien pegada al palo izquierdo de Dibu Martínez, cuya estirada fue infructuosa. Iban apenas dos minutos y Arabia Saudita, en su primera aproximación, llegaba al empate.





Ello pareció hundir al equipo argentino en la confusión. Y en esa confusión, el conjunto asiático olió sangre y fue por más. Un rechazo de Cuti Romero cayó en el costado derecho, pero hubo dudas en los defensores argentinos para recuperar la pelota. Ahí apareció Salem Al Dawsari para consumar su obra maestra. El 10 de Arabia Saudita tomó el balón, amagó, enganchó hacia su pie derecho y colocó la pelota en el ángulo izquierdo de Dibu Martínez. Golazo y 2 a 1. Dos baldazos de agua fría en cinco minutos le cayeron a los de Scaloni, que ya no saldrían más de ese estado de incredulidad.





Desde ese momento hasta el final, Argentina no supo cómo afrontar la adversidad. Ni siquiera los rápidos reflejos para cambiar de Scaloni -los ingresos de Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lisandro Martínez- lograron sacar al equipo del estado de confusión. El posterior cambio de Acuña por Tagliafico potenció la idea de lastimar por las bandas, pero los intentos no fueron claros. Se terminó recurriendo a los pelotazos al área, pero allí se hicieron fuertes los centrales saudíes y el arquero Al Owais, que no ofreció fisuras.





Ahora, Argentina deberá esperar qué pasa con el encuentro México-Polonia, pero sabe que está obligado a ganar lo que le queda para seguir con vida en la Copa. Pero, lo más importante, habrá que ver de qué manera puede atravesar este golpe que nadie vio venir y que será un desafío acaso mayor al de encontrar un mejor funcionamiento futbolístico.

Final del partido: sorpresa en Qatar

Impacto en Qatar: Arabia Saudita le ganó a Argentina 2 a 1 y marca la primera sorpresa del torneo. Un resultado que no estaba en los planes de nadie. Dos llegadas de los árabes le dieron el triunfo al conjunto de Hervé Renard. Los de Scaloni nunca supieron cómo afrontar el partido después de haber recibido el empate no bien comenzó el segundo tiempo. Ahora, deberá pensar en México, con quien jugará el sábado a las 16.





55′ ST: se lo pierde Julián

Un centro pasado de Di María encontró la cabeza de Julián Álvarez, pero -como antes le pasó a Messi- el cabezazo salió sin fuerza y llegó a las manos de Mohammed Al Owais.

50′ ST: el arco libre pero nadie pateó

Un pelotazo encontró el choque del arquero de Arabia Saudita con un defensor muy lejos del arco. La pelota le cayó a Messi que no se animó a patear. En cambio, inició una gambeta en el área que se diluyó.





45′ ST: con el corazón en la mano

Argentina va como puede a buscar el empate. Un intento de Julián Álvarez, centros de De Paul al área chica... Pero no hay ideas ni algo planeado. Todo es intuición y músculo. No alcanza con eso para vulnerar a un equipo que defiende muy bien. Se juegan ocho minutos de tiempo agregado.

40′ ST: impotencia total

Argentina está apagada, no tiene generación de juego en De Paul, Messi está cabizbajo y Arabia Saudita ve eso y solo con orden y un enorme despliegue físico le impide al seleccionado nacional crear peligro.





33′ ST: tiro libre de Messi muy desviado

El 10 inventó una falta fuera del área, ideal para su pie zurdo. Pero el tiro de Messi salió muy por arriba del travesaño. Argentina está impotente y no consigue generar peligro para empatar.

30′ ST: Argentina va como puede

El seleccionado elige atacar por las bandas, con Di María por derecha y Acuña por izquierda. Los centros al área todavía no encuentran destinatario claro. Un cabezazo de Enzo Fernández se fue por arriba luego de un córner. Sigue ganando Arabia Saudita 2 a 1.

25′ ST: otro cambio de Scaloni

El técnico argentino ve que necesita afinar el ataque por las bandas. Por eso, hace ingresar a Acuña en lugar de Tagliafico, ya que el futbolista de Sevilla tiene mayor vocación ofensiva y mejor pegada.





18′ ST: se lo perdió Tagliafico

Argentina ataca como puede. Un centro de De Paul, que Otamendi metió hacia el medio del área, pateó Enzo Fernández, pegó en Tagliafico y la sacó milagrosamente el arquero árabe al córner. El seleccionado argentino va con el corazón en la mano a buscar el empate.

13′ ST: golpe de timón de Scaloni: tres cambios

Argentina no reacciona. Después del empate de Arabia todo fue cuesta abajo, y el segundo gol de los asiáticos fue un durísimo golpe. Por eso, Lionel Scaloni reaccionó rápido con tres cambios: entraron Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Julián Álvarez, y salieron Cuti Romero, Leandro Paredes y Papu Gómez.





7′ ST: segundo gol de Arabia Saudita

Sorpresa en el mundo: segundo gol de Arabia Saudita. La zozobra del primer gol envolvió a Argentina y los asiáticos olieron sangre. Un remate al arco que Cuti Romero sacó de cabeza, dudas para tomar el rebote y la agarró Salem Al Dawsar, que generó una obra maestra: amago, enganche y definición de derecha al ángulo. Nadie lo puede creer: Argentina cae 1-2.

2′ ST: gol de Arabia Saudita

Saleh Al-Shehri le giró a Cuti Romero, entró al área y definió cruzado, en una acción que sorprendió a todos. Empata Arabia Saudita en la primera situación de riesgo que tuvo el equipo asiático.

08:07 ¡Arrancó el segundo tiempo!

Comenzó la segunda parte en el estadio Lusain. Argentina salió sin variantes, mientras que Arabia Saudita tuvo una sobre el final del primer tiempo: Nawaf Al Abid por el capitán, Salman Al Faraj. Gana Argentina 1-0.

08:03 Entretiempo y el logro de Messi

Argentina le gana a Arabia Saudita por 1 a 0, con gol de penal de Lionel Messi. Se trata del primer gol de Messi de penal en un Mundial, y además se convirtió en el primer argentino en anotar en cuatro mundiales diferentes.

50′ PT: ¡final del primer tiempo! Argentina gana 1-0

Buen desempeño del equipo argentino, que sacó ventaja rápido gracias al penal que le hicieron a Paredes y que convirtió Messi. Luego, intentó ampliar la ventaja, pero el VAR intervino tres veces para anular los gritos: Messi, primero, y Lautaro Martínez, en dos ocasiones más tarde, anotaron goles que no fueron convalidados. El VAR, muy estricto sobre todo en los dos primeros goles, marcó que los tres tantos fueron marcados en offside. Final del primer tiempo: Argentina le gana a Arabia Saudita por 1 a 0 en el debut mundialista.

47′ PT: sale el capitán saudí

Una baja importante para Arabia Saudita. Su capitán, Salman Al Faraj, se retiró lesionado y entre lágrimas. Ingresó en su lugar Nawaf Al Abid.

41′ PT: De Paul, por arriba

Rodrigo De Paul tomó un rebote a la salida de un tiro de esquina, en la medialuna, pero la pelota le picó antes de impactarla y su remate se fue muy por arriba del travesaño. Argentina busca denodadamente estirar la ventaja, pero no puede.

34′ PT: tercer gol anulado

Pase de Messi para Lautaro Martínez, que enfrentó al arquero y con un amago lo dejó desairado. Pero al momento de la definición ya el árbitro asistente tenía la bandera levantada. Claro offside del atacante de Inter. De los tres anulados, este fue indiscutible.

26′ PT: ¡otro gol anulado!

Exquisito pase de De Paul para Lautaro Martínez, que enfrentó al arquero saudí y se la tocó por arriba. Golazo del delantero de Inter, pero otra vez intervino el VAR. Offside muy fino del atacante argentino y nuevamente el árbitro esloveno Slavko Vincic levantó su brazo, marcó la posición adelantada y anuló el tanto.

21′ PT: Messi volvió a anotar, pero le cobraron offside

Gran pase del Papu Gómez a un Messi que arrancó de nueve. Lío corrió y enfrentó al arquero, y lo vulneró con una definició exquisita. Sin embargo, el 10 estaba un paso adelantado cuando arrancó su corrida. Anulado el 2 a 0.

19′ PT: Papu intentó al arco

Messi apiló por el centro, lo frenaron, pero Paredes limpió la pelota para la izquierda y el Papu Gómez se tuvo confianza para probar al arco. Sin embargo, el remate salió alto. Argentina trata de atacar rápido cuando tiene la pelota.

15′ PT: Argentina con la pelota; Arabia espera

Pese a la ventaja rápida conseguida por la selección, el desarrollo no varió. Argentina tiene la pelota y la cuida sin prisa, mientras que Arabia Saudita espera bien ordenado y trata de aprovechar alguna recuperación. El partido es bastante friccionado y se juega mucho en la mitad de la cancha.

9′ PT: ¡Gol de Argentina! 1 a 0

Suave pase a la red de Lionel Messi. En su quinto Mundial, el astro argentino la tocó al costado derecho de Al Owais, que eligió tirarse hacia el otro lado. Argentina gana 1 a 0 en el debut de Qatar 2022.

5′ PT: ¡Penal para Argentina!

Agarrón en el área a Paredes en un tiro de esquina. El juego siguió y hubo un tiro libre para Argentina. Sin embargo, el árbitro salió corriendo a ver el monitor, llamado por el VAR, y observó falta al jugador argentino. Penal para Argentina.

1′ PT: lo tuvo Messi

Messi la tomó dentro del área y su zurdazo fue desviado al córner por Mohammed Al Owais. Lo tuvo Argentina para el 1 a 0, pero el arquero de Arabia Saudita le ahogó el grito. Arrancó con todo el equipo de Scaloni.