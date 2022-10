Pinamar, Cariló y Costa Esmeralda: Veranear costará 20% más en dólares que en la temporada anterior

ZONALES





Muchos empiezan a cerrar acuerdos para ir de vacaciones en diciembre (para después de la segunda quincena), enero y febrero. Entre los destinos premium se priorizan Pinamar, Cariló o Costa Esmeralda, opciones que ofrecen el mar y la naturaleza entre sus ejes.

Fuentes del mercado inmobiliario pinamarense confirmaron que en los últimos días se realizaron decenas de acuerdos y para enero hay una ocupación muy alta. Por otro lado, informaron que las mejores viviendas ubicadas en las zonas de mayor preferencia se ocuparon desde el último fin de semana largo hasta hoy.

Los desacoples económicos y el aumento del dólar impactaron en los valores de alquileres para alojarse en pleno verano. En los destinos premium con contratos en dólares los aumentos oscilan en un 20% promedio.





Lucio Vera Tapia, especialista del mercado de Pinamar, dijo a Infobae que “en comparación con el año pasado los alquileres subieron pero la realidad es que aumentó todo; por otro lado, para irse afuera del país, y elegir lo mismo del año pasado es mucho más caro, una familia estándar con 3 hijos tiene que pagar pasajes, estadía y comidas que también ahora tienen costos excesivos. De hecho, Punta del Este está muy caro y Pinamar siegue siendo muy atractivo y a mi entender a precios competitivos”.

En febrero los precios suelen bajar un 20%, en porcentaje en comparación con lo que se alquila enero, igual así sucede en diciembre.





“También estamos teniendo reservas para ese mes y la temporada viene muy bien”, añadió Vera Tapia.

Departamentos en plena ciudad por mes y 3 ambientes oscilan entre USD 3.500 y USD 7.000 por mes en enero.

Las casas en los barrios cerrados, tienen mucha demanda. En La Herradura, los alquileres arrancan en los USD 4.000 la quincena y trepan hasta los USD 25.000, y desde USD 6.000 a USD 18.000 en febrero.

Roberto Castelbajac, otro experto del mercado inmobiliario de Pinamar, destacó a Infobae que “La Herradura es el barrio más exclusivo y buscado a la hora de alquilar para las vacaciones de verano por las familias ABC 1, empresarios, celebridades, deportistas, influencers, entre otros. Sobre todo teniendo en cuenta los amenities que ofrece, la seguridad y la cercanía con la playa y el centro de Pinamar; no hay que olvidarse que está en dentro de la ciudad lo que lo hace tener muy buenas condiciones de accesibilidad a la renovada oferta gastronómica y los centros de esparcimiento de la ciudad”.





La demanda es sostenida y supera la oferta en este momento. tienen casi el 90% de casas alquiladas para las fiestas y para el mes de enero.

Vera Tapia, amplió que “Pinamar Norte es la zona de mayor progreso, alquilamos casas en barrios entre USD 5.000 y USD 6.500, por quincena, para enero. Algo similar se encuentra en Pinamar Chico”.

Hoy los alquileres se cierran mediante una reserva del 20% sobre el valor y a los 10 días se cancela el saldo total en dólares billetes.

El bosque como protagonista

Otra zona que se expande y que es un destino exclusivo de nuestra costa es Cariló, dentro el partido de Pinamar.

Expertos de esta zona sostienen que desde mayo empezó el movimiento y consultas para reservar.

Se estima que hay más de un 70% de ocupación confirmada a esta altura para enero, y un 40% ya confirmada para febrero, “por lo general en diciembre se terminan de concretar todas las reservas para febrero y marzo”, amplió una martillera de la zona.





“Lo más solicitado por las familias completas que integran abuelos, hijos y nietos son las viviendas de 3-4 dormitorios, mientras que las familias jóvenes con hijos pequeños o bebés eligen las unidades de 2 y 3 dormitorios”, detalló a Infobae Silvia Melgarejo de Constructora del Bosque.

En Cariló, en relación con el verano anterior, los alquileres están entre un 10/15% más en dólares. Para hacer un acuerdo se firma un contrato de alquiler entre propietario e inquilino, dejando un depósito de garantía, las locaciones tienen gastos de luz y gas incluidos en el valor de alquiler. Aquellas casas que ofrecen piscinas climatizadas, en algunos casos se alquilan con gasto extra por toma de estado, luz y gas.

En enero, las viviendas de 2 dormitorios para 6 personas parten desde USD 3.000 en adelante por mes. Por quincena son 2.000 dólares.

Melgarejo dijo que “todo depende la zona, como está preparada y diseñada la casa y demás, y si tienen piscina los valores son un 20% más caros”.

En Cariló creció mucho la presencia de las marcas que a esta altura del año acondicionan sus locales con propuestas gastronómicas, indumentaria y varios espacios que ocupan las principales automotrices que muestran sus últimos vehículos, en busca de captar la atención de los turistas.

A pasos del mar

Un proyecto que hizo consolidar una zona del partido de Pinamar es Costa Esmeralda, a 19 km del centro de la ciudad cabecera del partido.

“Las temporada viene muy activa y la demanda está respondiendo a la par del volumen de casas construidas que se ofrecen para alquilar. El público cada vez tiene más variedad para elegir. Actualmente, estamos cerca del 50% del objetivo que nos planteamos en cantidad de contratos”, comentó a Infobae Luis Peralta, coordinador de JP Urruti en este desarrollo.

Allí los valores promedios para este verano son los siguientes: precio promedio por 15 noches en casas para 6 u 8 personas es de USD 4.000; para 4 o 6 personas, pueden conseguirse en USD 2.200 por quincena.

Una vez que el cliente se decide por una propiedad, se coordina directamente la firma del contrato con ambas partes. Se paga la totalidad del alquiler. Honorarios de inmobiliaria 10% del contrato + IVA. A esto se le suma $10.000 de limpieza final de la propiedad.

Se toma una garantía de USD 500 que se reintegra al inquilino, siempre y cuando no se rompa nada de la casa o no tenga multas o infracciones, dentro de los 30 días después del check out.

Los servicios como agua, gas, TV, están incluidos, y también la luz con un tope de 300 kw de consumo por quincena. Los alquileres no incluyen ropa blanca (sábanas y toallas).

En este desarrollo hay 2.139 viviendas unifamiliares culminadas; 140 departamentos y 704 propiedades en obras en distinto grado de ejecución (algunas se podrían llegar a estrenar en el verano).

Peralta, concluyó que para esta temporada, “renovamos el parador Cabo Suelto. Y vamos a tener una gran variedad de actividades deportivas: golf, ecuestre, maratón, wellness, entre otras. Así como también la oferta de actividades culturales y de entretenimiento para toda la familia”.