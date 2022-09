(VIDEO) Le robó el poni a un nene de 2 años y se lo llevó tirando de una soga en una bicicleta

ZONALES





Una imagen insólita se viralizó en las últimas horas, cuando un hombre en bicicleta se robó un poni y lo llevó tirándolo con una soga . El bizarro hecho ocurrió el domingo en las calles de Mar del Plata y tiene final feliz: lograron hallar al equino este lunes.

Mariana, la dueña del animal, contó en diálogo con TN que logró conseguir la filmación de una cámara de seguridad de una casa lindera, a la que llegaron gracias a un dato que le aportó una usuaria de Facebook, y tras hacerse masiva, soltaron al animal y finalmente lo encontraron.





"El domingo al mediodía mi marido lo ató como todos los días. Lo va rotando de lugar para que pueda comer. Lo ató en la esquina de mi casa, del barrio Belisario Roldán", detalló la mujer.

Contó que lo ataron a las 11 de la mañana, a las 15 regresaron y "el caballo ya no estaba". "Pensamos que por ahí se soltó y lo salimos a buscar por la zona", explicó.

Y continuó con su relato. "No lo pudimos encontrar, fuimos hasta Batán, al cementerio, y no recuerdo cuántos barrios más recorrimos. Ya cuando no lo podíamos encontrar, se me ocurrió subir una foto de mi nene y del Petiso a Facebook, lo cual la gente empezó a compartir y compartir en distintas páginas".

"Tuve el llamado de una chica que nos dijo que lo había visto pasar por su casa y que lo llevaba un hombre de tiro en una bicicleta. Después recibí un llamado igual", explicó sobre cómo avanzó su propia investigación para dar con el equino.





"Fuimos con mi marido a esa zona, hablamos con algunos vecinos y nos dijeron que sí, que el hombre en bicicleta lo llevaba de tiro y que el caballo chiquito les llamó la atención. Se me ocurrió buscar alguna casa de ahí que tenga cámara y encontramos justo una".

Según su reconstrucción de los hechos, junto a su esposo fueron "de cararrotas" a explicarles la situación y el dueño de la casa le pidió su teléfono, para revisar las cámaras y contarle si veía novedades. "Pasaron unos 40 minutos y me mandó el video que subí a las redes sociales y lo empezaron a compartir", detalló.

"Me da una impotencia bárbara, lo lleva en pleno día como si fuera de él. No fue nada sospechoso", se quejó sobre el robo.

"Ayer [por el lunes] pasaron el video por Canal 8 a las 11 más o menos, y dos horas después recibimos un llamado de que el caballito estaba suelto por la calle Soler al 200, en Barrio Don Emilio", siguió.

Evidentemente, ese dato era cierto: era el Petiso. "Se ve que lo soltaron, al volverse esto tan viral. Así lo recuperamos", dijo. Sobre el ladrón opinó que "se asustó".





"Están los videos con tu cara, con tu ropa... algún vecino lo va a reconocer. Por ahí se asustó y lo largó", concluyó, dirigiéndose al delincuente.

Cómo llegó el poni "Petiso" a su familia en Mar del Plato

Mariana destacó que su hijo mayor tiene caballos más grandes, por eso su hijo menor, Liam, se hizo fanático de estos animales. "El 2 de julio el nene cumplió los 2 años, y mi marido dijo a ver si podíamos conseguirle un petiso para regalárselo en su cumpleaños", explicó.

"Encontramos este petiso, que es un caballo viejito porque tiene 10 años, pero es súper dócil. Es el animal ideal para una criatura. Así llegó a casa", aseguró.

"Nunca imaginamos que lo iban a robar. Si bien en mi casa no tengo lugar para tenerlo, a cinco cuadras vive mi suegro que tiene un terreno gigante todo cercado", continuó.

Dijo que todas las noches lo llevan ahí y a la mañana va su hijo más grande o su marido a sacarlo. "Lo vuelven a atar en distintos lados del barrio, siempre cerca. Lo sacan a comer y lo vuelven a llevar a la noche", explicó.

Luego, detalló un hecho triste. "Acá en Mar del Plata, lamentablemente, hay muchos caballos que desaparecen y no aparecen más. Justamente ayer me mandó una chica que está buscando su caballo hace diez días y hoy me dijo que lo encontró descuartizado. El miedo nuestro era ese", confesó.