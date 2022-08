Un nene de 10 años sufrió una fractura de cráneo por una golpiza de su mamá: Logró escapar y pidió ayuda a una comerciante

NACIONALES





Un nene de 10 años quedó internado en observación en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba luego de que los médicos detectaron que tiene una fractura de cráneo y una hemorrágea intercraneal, que habría sido provocada por su propia madre.

En diálogo con El Doce, una comerciante contó como antes el niño entró a su negocio y relató que apenas vio entrar al chico al local salió de atrás del mostrador para auxiliarlo.

"Entró llorando, diciendo que le dolía mucho la cabeza, y no se dejaba tocar. Me dijo que la mamá lo había golpeado con un palo", enfatizó la mujer.

Luego, resaltó que llegó la madre con una actitud “muy agresiva”, y lo "manoteó de los pelos justamente donde tenía los golpes”, en una situación de gran violencia,

"Me dice: ‘vos tenés mi número, me podrías haber llamado’; y le dije ‘yo te quise llamar y el nene me pidió por favor que no te llamara porque vos los habías golpeado”, apuntó la vecina.

Tras la denuncia realizada por la comerciante, se abrió una causa que quedó a cargo de la fiscal Paula Bruera, quien dictó una orden de detención para la madre de la víctima y decidió imputarla por el delito de lesiones graves calificadas.