MADARIAGA: Se abrió la inscripción para un nuevo curso de Manipulación de Alimentos

MADARIAGA









A través del área de Bromatología y de manera conjunta con el CEA Nº 20 se ofrecerá nuevamente el curso de Manipulación de Alimentos de manera gratuita.





La cursada del mismo será los días 16, 17, 18, 19 y 22 de agosto.

El temario girará en torno a las nociones bromatológicas generales y microbiológicas, a las enfermedades transmitidas por los alimentos, la higiene y calidad alimenticia, la seguridad alimentaria, la legislación y la tecnología aplicada a los alimentos, entre otros.

Las clases se dictarán a las 18.30 horas en la Casa de la Cultura y para formar parte, los interesados deberán inscribirse previamente en el siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpsgEbG_dVSa_SMumhdLcuFXtqjhUFsU7nlIwebkT1TkXIfg/viewform





No se aceptarán inscripciones que no respeten dichas consignas. Una vez inscripto asistir en la fecha indicada. No se responden las solicitudes de inscripción por ninguna vía.





Por consultas o dudas comunicarse al WSP: 2267-669704