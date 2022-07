Quiso sorprender a su novio, le llevó el almuerzo al trabajo y lo encontró con otra

NACIONALES





Hay muchas personas que eligen por compartir en las redes sociales distintas situaciones desafortunadas o dolorosas. Algunos lo hacen buscando algo de apoyo. Además, los casos de infidelidad son algunos de los que más se vuelven virales. En esta oportunidad, una joven reveló que le preparó una comida especial a su novio y se la llevó trabajo para sorprenderlo, pero terminó descubriendo que él la engañaba con otra mujer.

La protagonista de este suceso Meidy Mejía Monsalve.

Esta joven venezolana de 23 años contó en su cuenta personal, @meidycristina1999 de la plataforma de TikTok, que estaba de buen ánimo y quería sorprender de algún modo a su pareja.

La muchacha sabía que el joven no se llevaba comida para almorzar y por eso le preparó la comida a su novio. La colocó en un tupper y se fue al lugar donde trabaja para sorprenderlo. No obstante, fue la propia joven la que se llegó una devastadora sorpresa al descubrir que su pareja tenía una amante.

En el clip, la joven mostró en un principio que el recipiente contenía la comida que preparó. “Voy a ir a llevar el almuerzo a mi novio, ¿Qué de malo puede pasar?", escribió en la descripción de video, que obtuvo más de 17.2 millones de visualizaciones, 1.4 millones de me gusta y 15 mil comentarios.

Meidy explicó la historia que tras descubrir la infidelidad de su pareja se fue de inmediato, sin hablar con su ahora ex novio. En tanto, su ex trató de convencerla a través de WhatsApp, que había malinterpretado la situación y en realidad "no había pasado nada".

"Amor esperá. Las cosas no son así, vamos hablar. No malinterpretes las cosas, ella es una compañera de trabajo, la estaba abrazando porque está pasando por un momento difícil", se puede leer en la conversación de WhatsApp que compartió la joven en su red social. En tanto, una vez que el hombre se resignó de tratar de explicarle a la joven, le hizo un insólito pedido. "Perdoname, pero traé la comida", le escribió el infiel.

"Pero trae la comida JAJAJA", "Que le haga la comida la compañera a la que estaba abrazando", "No te merecía", "Yo fuí a llevarle el almuerzo a mi novia a su trabajo, maneje 25 minutos para llegar, cuando llegué se me había quedado en la mesa de la casa", "Lo peor es que se veía muy buena la comida", fueron algunos de los comentarios de los usuarios a este video viral.