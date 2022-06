(VIDEO): Entró a un mercado enfurecida por la música a todo volumen, advirtió que iba a romper todo y cumplió

NACIONALES

Una empleada sufrió el ataque de una mujer que ingresó al negocio enfurecida porque la música estaba a todo volumen. Advirtió que iba a "romper todo" y ante la falta de respuestas de la joven que estaba detrás del mostrador, que intentaba comunicarse con el propietario del local, cumplió con su amenaza y estrelló botellas contra el suelo. Fue denunciada.

El hecho ocurrió este jueves por la tarde en la ciudad de San Lorenzo, en Santa Fe, en el minimarket ubicado en General López al 1880.

La empleada no respondió y la agresora le dijo que no se iba a retirar del negocio hasta que ella no bajara el volumen de la música. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, se puede ver cómo la mujer increpó a la chica que estaba detrás del mostrador y finalmente tomó botellas de una góndola y las arrojó contra el suelo. "Te lo dije", le gritó a la empleada.

Según el medio local Impacto en la Red, el dueño del local, que en ese momento no estaba en el lugar, ya hizo la denuncia.

“Sé que hice mal, pero me cansé”, dijo Laura, la protagonista del video registrado en donde ingresó enfurecida por el volumen de la música y estampó contra el piso varios frascos de café.

Por un lado, Mateo, el titular del comercio confirmó que hizo la denuncia policial por lo ocurrido. Mientras tanto, Laura aseguró que el dueño del minimarket le pateó la puerta luego del episodio.

“La música es moderada. No está nunca fuerte porque de lo contrario no podríamos atender”, aseveró el comerciante y añadió que para evitar más problemas decidieron sacar la música del local.

“Estamos dispuestos a dialogar”, manifestó el muchacho. Por otra parte, dijo que la mujer tiró unos “frascos de café que no tienen tanto valor pero esa no es una forma de reaccionar”.