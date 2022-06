Un nene hizo un cumpleaños temático de Mercado Libre, las fotos se viralizaron y la empresa lo llenó de regalos

NACIONALES

Un festejo muy especial se dió en la localidad de Merlo, en el Oeste del Gran Buenos Aires. Galo, ferviente fanático de envoltorios y cajas, cumplió 6 años y lo festejó de una manera muy particular: eligió de temática la famosa tienda de compra y venta online, Mercado Libre.

Su hermana Giovanna contó el peculiar pedido del pequeño en su cuenta de Twitter y publicó algunas fotos que, al poco tiempo, se hicieron viral. Tanto, que la empresa respondió saludando al cumpleañero. Pero hubo más: en reconocimiento, después lo llenó de regalos.

Más allá del inusual pedido del nene, sus padres Cintia y Omar y su hermana Giovanna (18), se pusieron en marcha para cumplirle a Galo el peculiar deseo y festejarle el cumpleaños de la manera que más lo hacía feliz.

"Siempre le gustaron los envoltorios de regalos, siempre quería que le regaláramos eso, porque él envolvía sus propios juguetes o cosas y jugaba como que eran regalos", cuenta la adolescente.

"Agarraba una remera mía, la envolvía y me la regalaba, él era feliz haciendo regalos no importa de que", cuenta entre risas su hermana, agregando que en la época de navidad dejaban mucho tiempo más el arbolito armado porque Galo envolvía cosas y las dejaba abajo del arbolito, despertando a su familia al grito de "vino Papá Noel".

"Después empezó a ver que si comprábamos cosas por Mercado Libre, venían envueltas en bolsas o en cajas y siempre le encantó, entonces le pedía a mis familiares que cuando compararan de esa manera, le guardaran el paquete, ya fuera bolsa o caja", recuerda Giovanna de cómo empezó el juego preferido de su hermanito.

Cuenta que después empezó a ver videos de los depósitos y centros de logística de la empresa, de cómo envuelven y envían regalos a otros paises y que tambien tiene aeronaves propias. "Cuando descubrió que habia aviones de Mercado libre le fascinaron", dice.

Luego de la fiesta, la chica hizo un posteo a su cuenta de Twitter. "Mi hermanito de 6 años ama Mercado Libre y lo quiso de temática para su cumpleaños. @Mercadolibre copate y dale algo al pibe, que hasta se mandó a hacer una torta de la caja", escribió.

No pensó que el divertido tweet que hizo se convertiría en furor, y al poco tiempo cosecharía miles de me gusta y de retweets.

En medio de tanta repercusión, aparecieron algunos mensajes que Giovanna tuvo que salir a responder, aclarando algunas cuestiones: "Dejen de flashear que lo tenemos torturado con Mercado Libre jaja", expresó seguido de emoticones.

"Él lo ve como un lugar donde compra juguetes, le llegan en paquetes que le encantan y que le llaman la atención por los colores. Después los reutiliza para jugar", amplía la joven su explicación ante los que especularon con alguna segunda intención en el festejo que armó la familia.

"Quedate con quien te quiera como Galo"





Fueron más los que no dudaron del particular gusto del nene. Y entre ellos estuvo la propia empresa aludida, que ante semejante viralización, no tardó en responder el mensaje de Giovanna

"Quedate con quien te quiera como Galo a Mercado Libre. ¡Nosotros somos sus fans ahora también! Así que, @GioSquizziato, atenta que tenemos una sorpresa para Galo", le respondieron desde la cuenta oficial de la reconocida firma.

Más tarde se comunicaron con la familia y les dijeron que le regalaban el nivel 6 de Mercado Libre con acceso a las plataformas Disney+ y Star+ por un año, y los invitaron a la avant premier de Buzz Lightyear, la nueva producción de Disney y Pixar que se estrenará el 16 de junio en las salas de cine.

Pero esa no fue la única sorpresa para Galo, desde Mercado Libre lo llenaron de regalos: Mochila, piluso, rasti de autos y más juguetes, toallas de películas con sus bolsos, un vaso térmico y agendas, entre otras cosas, fueron los obsequios que recibió el pequeño, con un cartel con la frase: "Para nuestro Fan #1, los mejores regalos. ¡Que los disfrutes Galo!", con la firma de Mercado Libre.