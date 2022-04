MADARIAGA: Los transportistas de carga locales se plegaron al paro por tiempo indeterminado

MADARIAGA





En la rotonda de la Ruta 74 y 56 se estacionaron algunas de las unidades que llevan adelante el paro nacional por tiempo indeterminado en donde exigen por el precio del gasoil y una actualización del sistema de tarifas para la rama de carga de granos.

La presencia de camiones se reiteró en distintos accesos a localidades de todo el país en una medida coordinada por la Federación de Transportadores Argentinos (FeTrA).

Los camioneros consideran que se ha “tornado imposible seguir trabajando en condiciones razonables”. La entidad remarcó que el reclamo en las rutas será sin cortes, pero seguramente con demoras en el tránsito- continuará “hasta lograr respuestas”.

Por el reclamo 19 puertos quedaron paralizados en pleno inicio de la cosecha gruesa. Así lo confirmó a este medio, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras.

“El paro nos afecta severamente a todas las terminales portuarias. Hoy el ingreso de camiones fue insignificante en comparación con los datos históricos. Esta situación es totalmente ajena a los puertos. Nos daña y perjudica porque no podemos trabajar y operar. El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y brindar garantías que habrá suficiente gasoil y también retrotraer los precios. Todo está en manos del Gobierno para solucionar el conflicto lo antes posible”, dijo Idígoras.

Por su parte, Claudio Enri, Secretario Gremial de la Federación de Transportadores Argentinos, señaló a Infobae que “el paro tiene un acatamiento grandísimo. Yo diría del 100% de camioneros cerealeros, que no están circulando. No hay camiones viajando con cereales por las rutas. Cualquiera que salga a dar una vuelta por las rutas del cereal, se va a dar cuenta de eso”. Además, precisó que se están realizando asambleas en diferentes puntos del país, en las provincias Córdoba, La Pampa, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, entre otras. En cambio, el dirigente aseguró que no habrá cortes de rutas y controles de cargas.