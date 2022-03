Una mamá denunció que su hijo vio a la maestra y a un policía desnudos en el jardín de infantes: “Le vi la cola a mi seño”

NACIONALES

Una mujer denunció que su hijo de 4 años encontró la semana pasada a su maestra y a un policía desnudos en el interior de un jardín de infantes de la localidad cordobesa de Los Cedros, localizada a unos diez kilómetros de la capital provincial. El menor, que luego de ese episodio estuvo “con fiebre y vómitos”, le contó a su madre: “Mamá, le vi la cola a mi seño”.

Según el relato de la mamá, todo comenzó el miércoles pasado cuando fue a buscar al nene al establecimiento educativo ubicado en el departamento Santa María y “lo notó medio raro”. En diálogo con ElDoceTV, dijo que al llegar a su casa poco después, el chico “se acostó, le agarró fiebre y estuvo con vómitos”.

Al día siguiente, el nene le reveló la situación que habría visto en la sala de 4. “Mamá, le vi la cola a mi seño”, le expresó a la mujer, que entonces continuó preguntándole acerca de lo que hablaba, aunque permanecía en estado de shock. “Sí, mamá, yo la vi desnuda y el policía le picó los ojos”, afirmó el menor de acuerdo a la denuncia.

Luego de escuchar a su hijo, la mujer le pidió a un familiar que hablara con el nene, que volvió a manifestar lo mismo: “Como es un niño, pensaba que capaz que si era mentira iba a ir cambiando de frase. Pero no, le dice lo mismo a todo el mundo”, dijo la madre.

En consecuencia, ella se acercó al jardín pero no obtuvo la respuesta que esperaba de parte de las autoridades: “Fui a pedir una explicación a la directora, pero no recibí ninguna respuesta. Se puso a escribir en su cuaderno de actas y me dijo: ‘Quedate tranquila mamá, que todo se va a solucionar’”.

Tras ello, la madre de chico se dirigió al Polo de la Mujer para poder denunciar sobre delitos contra la integridad sexual de menores. “Me tomaron la declaración, hicieron pasar a mi hijo con la psicóloga y le hicieron una revisión médica”, detalló.

La mujer cree que la afección que tuvo su hijo se debió a la escena que presenció y explicó que la versión del chico respecto de que el policía “le quiso picar sus ojos”: el menor se refería a que el oficial “le quiso tapar los ojos”.

Por último, la madre aseguró que no se trató de un hecho aislado, dado que “otro chiquito de sala de 3 años también manifestó que vio a su maestra, que no es la de mi hijo, bajándose el pantalón con un policía”.

“Mi nene recién cumple 4 años y me dijo todo exacto. Porque lo vio, lo vivió. Y me dicen que esté tranquila. ¿Cómo puedo estar tranquila si yo no me cambio delante de él y viene otra y lo hace?”, concluyó indignada.

En el caso interviene la fiscalía de instrucción de Alta Gracia y está etapa de investigación. Por el momento, se desconoce la identidad del policía involucrado. Según contó la madre, son tres los efectivos que suelen custodiar el lugar. La mujer también dio a conocer que la maestra fue apartada de sus funciones.