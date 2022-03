MAR DEL PLATA: Le secuestraron el auto y cuando fue a buscarlo le faltaban las ruedas, el motor y la radio

ZONALES

Su vehículo estaba totalmente desmantelado

: le habían robado las cuatro gomas, el motor y hasta los limpiaparabrisas.

El hombre llegó al playón municipal de Mar del Plata a retirar el auto que le habían secuestrado hace 8 meses y se llevó una desagradable sorpresa.





"Me robaron todo. Desde el estéreo hasta la antena de la radio. Se van al carajo", se quejó Bautista Hernández, el dueño de un Volkswagen Crossfox modelo 2007.





"El auto estaba abierto, se ve que lo estuvieron revisando de pies a cabeza. Se llevaron todo lo más caro y hasta me escribieron el capot con aerosol. Es terrible", agregó. Y contó que tuvo que llamar a una grúa para llevarse el auto. "Lo que costó subir el vehículo fue una cosa de locos", dijo.





Bautista ya contrató a un abogado y en las próximas horas presentará una denuncia en Tribunales. "Se tienen que hacer cargo de todo lo que me robaron. Lo peor es que uno de los empleados del playón se me reía mientras yo grababa con el teléfono cómo me habían dejado el auto. Eso es lo que me dio más bronca", señaló.









"Las ratas de ahí adentro se están robando todo. Todos los autos estaban abiertos y desmantelados", contó Bautista.





Claudio Ruggieri, familiar de otro de los damnificados, contó que a su hijo también le desmantelaron el auto en el playón municipal. "Al pibe mío le hicieron exactamente lo mismo", denunció. Y publicó en las redes las imágenes de cómo quedó el vehículo.