La vergonzosa historia de la cantante que hospitalizaron por aguantarse los gases frente a su novio

Cuando una persona se encuentra en una relación amorosa puede que desee dar la mayor parte del tiempo una buena impresión a su pareja y algo que no suele ser muy aceptado socialmente es echarse gases frente al ser amado. No obstante, aunque podría pensarse que esta es una práctica bastante inofensiva, una famosa cantante recientemente terminó en el hospital por esta causa.

Se trata de la intérprete brasileña Viviane de Queiroz, mejor conocida como Pocah, quien a través de sus redes sociales apareció para sorprender a muchos internautas con su historia.

En un inicio y como broma, desde Twitter, la intérprete de éxitos como Passando Rodo o Barbie señaló que estaba internada por no seguir un trend en TikTok. Así, con cubrebocas blanco y una intravenosa, la artista posó para una fotografía durante su estancia en el nosocomio.

“Ayer hubo un video en TikTok que decía; ¡No ignorar! mañana tendrás un día increíble... interactúa de 3 maneras posibles y etc. Me dio flojera interactuar y ahora estoy aquí en el hospital”, escribió.

La preocupación por parte de sus seguidores no se hizo esperar y varios comenzaron a inundarla de preguntas sobre su estado de salud.

“¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? ¿Ya te estas medicando? ¿Estás bien?”, “La vida de un artista no es fácil. Espero que te mejores y vuelvas a tu vida con todas tus fuerzas. Cuídate mi amor”, fueron algunas de las menciones que recibió la famosa.

Ante esto, Pocah escribió como respuesta a uno de los tuits: “Amanecí de madrugada con un dolor surrealista de la barriga... pero ya estoy medicada y estoy bien”.

Sin embargo, lo que conmocionó a las redes fue el hecho de que la cantante explicó el peculiar motivo de su molestia estomacal y hasta envió una recomendación a sus seguidoras mujeres.

“Chicas, que no les dé vergüenza tirarse gases frente a su novio, porque lo que es realmente vergonzoso es no dejar a su chico dormir porque están incómodas, que las lleve al hospital y que el diagnóstico sea ‘flatulencias acumuladas’”, escribió.

El tuit que hasta el momento cuenta con más de 114 mil me gusta se inundó velozmente de las reacciones de los internautas y varios de ellos comenzaron a contar sus anécdotas similares.

“Mi suegra pensó que le estaba dando un infarto y que tenía un tumor en el útero, fue al médico y era un pedo trabado. Hoy les dice a todos: después de que casi me muero, ya no me aferro a nada”, contó una usuaria.

Otros tuiteros empezaron a compartir como hacían ellos para liberar gases sin pasar vergüenzas frente a más personas.

“Suelo esperar a que la persona se vaya o voy a algún lado a tirarme un pedo”, “He estado casado por más de 10 años y no nos tiramos pedos uno frente al otro. Creo que es totalmente grosero y respetuoso tirarse un pedo. Solo ve al baño. Tírate un pedo de todo y luego vuelve”, escribieron otros.

Quién es Pocah

La cantautora brasiñeña nació en Río de Janeiro, Brasil, y actualmente tiene 27 años. Su carrera inició en 2012 después de lanzar la canción Mulher do poder y se volvió viral en Youtube. Antes, la joven tenía el nombre artístico de MC Pocahontas, pero se lo cambió a Pocah para no verse inmiscuida en problemas legales por infringir derechos de autor de Disney.