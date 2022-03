L-Gante se tomó en serio la broma de la campaña para pagar la deuda externa de Santiago Maratea y sumó su propuesta

NACIONALES

Días atrás, Santiago Maratea, debatiendo con sus seguidores en las redes sociales, se preguntó cuánto debería poner cada argentino para pagar la deuda externa con el FMI (Fondo Monetario Internacional).

Y lo curioso es que en las últimas horas recibió una propuesta del propio L-Gante (21) para combatir con una de las mayores preocupaciones que tiene el país en materia económica.

Todo comenzó cuando Maratea acudió a su cuenta de Twitter, en donde lo siguen más de 418 mil personas, para pedir ayuda con el razonamiento que había tenido: "Solo para joder. Calculé que si cada argentino (somos 40 millones) pone 20 mil pesos, pagamos la deuda. ¿Hice bien la cuenta?”.

Ante este planteo del influencer, famoso por sus campañas solidarias, se generó una tremenda repercusión en las redes.

En medio de una catarata de mensajes, se sumó Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, quien le brindó su análisis basándose en el poder adquisitivo de cada persona que vive en el país.

Casi como un experto en la materia, el cantante e impulsor de la cumbia 420 comentó la publicación de Maratea y aportó su idea.

"Hay que separarlo en dos métodos, en ese y los millonarios ponen un millón, por cubrir a la gente que no tiene 20 mil", indicó L-Gante, convencido de su teoría.

La aclaración de Santi Maratea

Lo cierto es que Maratea tuvo que salir a aclarar que su pregunta se trató solo de un juego. “Solo hago la cuenta porque siempre alguien me lo dice y porque estoy al pedo. No es que estoy pensando en pagar la deuda externa. Onda, tampoco estoy tan loco, rey”, aseguró.

Por último, el reconocido influencer explicó por qué no podría ser él quien se haga cargo del pago de la deuda con el FMI. “Obvio que casi nadie puede poner 20 mil pesos, por eso hago la cuenta, para que entendamos que aunque nos juntemos todxs para sacar al país adelante, es indispensable el rol activo de un Estado honesto y transparente”, concluyó.

Las ofertas que recibió Santiago Maratea para dedicarse a la política

Durante la pandemia, gracias a las constantes colectas que hizo en las redes sociales para diferentes causas solidarias, Santiago Maratea ganó terreno como figura pública.

A raíz de esta exposición y que fue ganando adeptos dentro de la sociedad por su facilidad para juntar dinero a través de colectas virtuales, Maratea confesó que recibió ofertas para sumarse a distintos partidos políticos pero que las rechazó a todas.

“Me da mucho miedo, y no es el clásico miedo a un político, me va a desaparecer, me va a matar con su mafia, no. Me da miedo que me corrompan. Son gente muy manipuladora, muy amorosa, y yo no los quiero conocer”, argumentó en diálogo con Infobae.

Aunque confesó: “No saben ayudar pareciera. Pero si me llama una persona con poder que quiere ayudar y yo por respeto, obviamente, lo voy a atender. Por ahí voy a una reunión y estoy muy atento a que no me corrompa. Si yo arranco a decirle “che, podrías hacer esto” o “con tu trabajo ¿no podrías hacer aquello?”, ya estoy pensando en hacer en equipo con él, y no”.