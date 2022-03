El adiestrador de Dylan fue designado en el Ministerio de Seguridad

NACIONALES

Ariel Zapata, el adiestrador de Dylan, el perro de Alberto Fernández, fue designado "con carácter transitorio" en el Ministerio de Seguridad, encabezado por Aníbal Fernández.

Su nombramiento como director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo fue oficializado este jueves en el Boletín Oficial a través de la decisión administrativa 228/2022 del Ministerio de Seguridad, firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y Aníbal Fernández, resolución que establece que el contrato tendrá una vigencia de 180 días hábiles.

“Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 3 de enero de 2022 y por el término de ciento ochenta (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Ariel Alonso Zapata (D.N.I. N° 14.887.839) en el cargo de Director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo de la Subsecretaría de Intervención Federal de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad", detalla el documento.

Y agrega: “Resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de director/a de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo de la Subsecretaría de Intervención Federal de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad”.

Al conocerse la noticia, el portal Infobae se puso en contacto con el ministro del área, quien defendió la designación de Zapata afirmando que "me importa un culo si es el entrenador del perro de Alberto Fernández, yo busqué al mejor y es él".

Aníbal Fernández añadió que “conocía a Zapata porque ya había trabajado con él, necesitábamos una persona para adiestrar a los perros y fui a buscar al mejor. No sabía que había entrenado a Dylan, pero ahora que lo sé no me importa. Necesitábamos personal idóneo para la Policía y fui a buscar al mejor”.

Zapata asumió en reemplazo a Juan Manuel Scanga y estará a cargo de la Dirección de Cinotecnia, área que entrena a perros para participar de operativos y otras tareas de seguridad como la detección de drogas y explosivos en aeropuertos.

El especialista es adiestrador canino y hasta el año pasado era director de Cinotecnia, dentro del Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Sergio Berni.

En su perfil de Linkedin, Zapata se presenta como Jefe de Instructores de la Escuela de Adiestramiento de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, función que ejerce desde 2004.