UNA PESADILLA EN UN ALBERGUE TRANSITORIO: denunció que lo drogaron y le robaron todo

Un hombre denunció que una mujer que lo acompañó a un hotel alojamiento el último fin de semana lo drogó y le robó todas sus pertenencias. La víctima pretende que el hotel alojamiento le permita ver las imágenes de la cámara para saber qué pasó y poder reconocer a la mujer.

El hecho ocurrió en un motel de Rosario ubicado sobre la ruta 18: “Me llevó un Ford Focus 2010, unos 30 mil pesos que tenía en la billetera, tarjetas de crédito y hasta las zapatillas nuevas”, dijo Ernesto en El Tres.

La víctima explicó que a su compañera ocasional la conoció en un boliche de Cafferatta y Urquiza: “Me dijo que se llamaba Noelia y que vivía en San Martín y Garay. Habrá tenido 21 o 22 años”.

Al ser consultado por cómo se dieron los hechos, dijo: “Fuimos al motel, pagué por un servicio de dos horas y la chica que estaba conmigo le puso un producto a la cerveza y me quedé mosca. Tuvieron que forzar la puerta para poder entrar”.

“Me sentía muy mal, llamaron a la policía y me llevaron al Hospital Provincial, donde me hicieron estudios. Tenía presión alta, taquicardia y me hicieron un estudio en la orina, en la que saltó una droga que por secreto de sumario no me quieren decir qué es”, agregó.

Consultado por cómo supo que la droga se la pusieron en la cerveza, dijo: “El trago lo sentí medio raro, pero no tuve tiempo de reaccionar”.