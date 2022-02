MADARIAGA: Buscan recolectar unas 3.000 firmas a nivel local contra el acuerdo del gobierno con el FMI

MADARIAGA

El partido Libres del Sur pretende recolectar 1 millón de votos que expresarán su oposición al acuerdo que anunció el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. El referente local del espacio, Roberto Manrique, informó que buscarán recopilar al menos 3 mil voluntades en General Madariaga, entre los días 3 y 6 de marzo. Añadió que se distribuirán cuatro urnas móviles y fijas en la ciudad.

Libres del Sur busca recolectar 1 millón de votos para expresar su oposición al acuerdo que viene sustanciando el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. Para ello, han convocado a una consulta popular a nivel nacional, que se llevará adelante los días 3, 4, 5 y 6 de marzo, con diez mil urnas distribuidas en todo el país. Allí la ciudadanía podrá expresarse a favor o en contra del acuerdo anunciado por el Presidente Alberto Fernández.

El referente local de Libres del Sur, Roberto Manrique, formuló declaraciones sobre la iniciativa del Partido a nivel nacional. En Madariaga se plantea el objetivo de que participen de la consulta al menos tres mil vecinos y vecinas. Para dicha tarea se distribuirán cuatro urnas móviles y fijas en los barrios de la ciudad.

Manrique señaló que durante el mes de enero se realizaron una serie de charlas informativas con vecinos y vecinas de la ciudad en pos de introducir el debate del tema y poner en común tanto los conocimientos como las inquietudes que emergen en torno al pago de la deuda, teniendo en cuenta hay algunos aspectos del acuerdo que necesitan ser analizados con mayor detenimiento. “Existe un vasto sector de la población que no está de acuerdo, y a medida que pase el tiempo, y las consecuencias de este acuerdo comiencen a sentirse en la vida cotidiana, el descontento va a ir aumentando” remarcó Manrique. Durante el mes de febrero Libres del Sur instalará múltiples puntos de difusión de su postura respecto del acuerdo anunciado.

Consultado respecto del motivo del rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el referente de Libres del Sur expresó: “En el año 2018 el gobierno de Macri contrajo una enorme deuda de corto plazo con el FMI, de 44.500 millones de dólares. Fraudulenta, porque fue otorgada por presiones de Donald Trump para que aquel buscara su reelección presidencial, como han reconocido funcionarios del propio Fondo. A lo que se suma que nada de ese dinero se utilizó en beneficio del país y su gente, sino que fugó en su totalidad de la mano de bancos, empresarios y ricos amigos del gobierno de Cambiemos; como está documentado por el Banco Central. Ambas cuestiones, prestar con un objetivo político y que se utilicen luego los dólares para fuga de capitales, esta explícitamente prohibido en los Estatutos del FMI. Es, por tanto, una deuda que no debiera pagarse hasta ser investigada. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández, que estaba desde su asunción absolutamente al tanto de lo irregular del préstamo, sin consultar al pueblo argentino sobre una cuestión que lo va a afectar duramente, ha resuelto legitimar y terminar de pagar toda la deuda de Macri. Rechazamos de plano esta decisión.”

Respecto de las consecuencias que el acuerdo con el Fondo traería para el país, desde Libres del Sur fueron contundentes: “Más allá de las argumentaciones que usó y usa el gobierno para justificarse: que no habrá ajustes, ni freno de la recuperación económica o perjuicios para la mayoría de la población, lo cierto es que, como indica una larga historia y también por lo que se conoce públicamente de dicho acuerdo, sí sucederá todo aquello en un país duramente golpeado por la crisis, como el nuestro. Al mismo tiempo, ya que el gobierno nacional no le pregunta a la ciudadanía si está de acuerdo o no con una decisión que va a dañar su presente y futuro, desde Libres del Sur hemos resuelto convocar a esta Consulta Popular, a llevarse a cabo los días 3, 4, 5 y 6 de marzo próximos en todo el país, para que en ella nuestros y nuestras compatriotas se expresen respecto de si debe haber o no acuerdo con el FMI. Las estafas no deben pagarse.”

CONTACTO – Roberto Manrique 2267 41-2990