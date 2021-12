Intensa búsqueda de una adolescente de 16 años que desapareció el martes

NACIONALES

Milagros Miranda tiene 16 años y vive con su familia en el barrio de Parque Patricios. El martes a la mañana desapareció y sus allegados están desesperados por encontrarla. Su mamá hizo la denuncia, pero hasta el momento no la encontraron.

Los familiares y amigos de Mianda realizaron en la tarde de este miércoles una marcha en Amancio Alcorta e Iriarte para pedir por su aparición. Sospechan que se fue con un chico mayor que ella. No obstante, hasta el momento, los investigadores no tienen una pista firma.

Las últimas horas de Milagros, la adolescente desaparecida

Sus familiares descubrieron que hacía días que no iba a la escuela. Y en una charla con ella, les confesó que estaba de novia con un chico que había conocido a través de las redes sociales.

El joven se llama Luis, tiene 18 años y fue a conocer a la mamá y al hermano de la adolescente. Les contó que está en situación de calle y no tiene trabajo. Le dijeron a Milagros que no vuelva a verlo, pero no les hizo caso.

Este último martes, Milagros se levantó a las seis de la mañana, le ofreció prepararle el desayuno a su mamá y esperó que su hermana se fuera a trabajar para desaparecer.

“Estamos muy preocupados porque ella no es de hacer estas cosas. No nos gustó el chico con el que está saliendo”.

Contó Azul, su hermana mayor.

La adolescente se fue de su casa con lo puesto. Solo se llevó el celular y la tarjeta SUBE. La llamaron varias veces, pero ella no respondió. Sí lo hizo Luis, quien les dijo que se iban a ir a Misiones porque estaban enamorados.

“En uno de los mensajes nos puso que si no estaba con ella, se mataba. Rastreamos las redes sociales y descubrimos que este chico tiene antecedentes penales. Por eso estamos muy preocupados por mi hermana”.

Agregó Azul.

Su familia hizo la denuncia en la comisaría correspondiente y pidió que revisaran las cámaras de seguridad. Ante la falta de respuestas, realizaron un corte en la esquina de Amancio Alcorta e Iriarte. Y mañana jueves van a marchar a la fiscalía 46 que está a cargo de la causa.