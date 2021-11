(VIDEO) Un novio fue detenido en plena boda por adeudar las cuotas alimentarias de sus hijos

INTERNACIONALES

En las redes sociales circulan diferentes vídeos que son insólitos. De hecho, hay usuarios que aseguran que de no estar grabado, no lo creerían. En esta ocasión, un hombre se casó, pero fue detenido por la policía al final de la ceremonia de casamiento porque no pagó por varios meses la cuota alimentaria de sus hijos a su ex pareja.

El hecho sucedió en la localidad de El Guabo, provincia de El Oro, Ecuador. Allí una pareja se estaba casando en una iglesia y todo era felicidad para ambos. No obstante, la celebración terminó arruinada por la acción de los efectivos policiales.

Esto se debió a que los agentes tenían una orden de detención contra el sujeto. Según informaron las autoridades, la ex mujer del novio presentó una denuncia en donde afirmó que el individuo dejó de pagar la cuota alimentaria de sus hijos por varios meses y luego de no recibir una respuesta satisfactoria de su parte, ella optó por denunciarlo.

La detención fue realizada por la Policía Nacional de Ecuador una vez que acabó la ceremonio matrimonial. De hecho, los oficiales aguardaron a que el sujeto saliera por la puerta principal de la iglesia para arrestarlo. A pesar de conocer que se trataba de una noche importante para esta pareja.

En ese contexto, la tensión en la puerta de la iglesia se elevó ya que los invitados, entre ellos familiares y amigos, no permitían que los efectivos se llevaran al novio detenido y trataron por la fuerza impedir que suceda, algo que derivó en disturbios en las inmediaciones del templo religioso.

En el vídeo se ve que mientras el novio era detenido y posteriormente subido a la patrulla por la policía, la novia lloraba y gritaba para que lo liberen. Incluso varios invitados trataron de consolarla, mientras que uno de ellos trató de cuidar su vestido.

Asimismo, en el clip, se puede observar cómo una de las mujeres presentes forcejea con varios policías y gritó “no lo dejen subir”, en un fallido intento para que no arrestaran al novio. Sin embargo, el operativo fue exitoso y finalmente los policías lograron trasladadarlo a una dependencia policial.

Como sucede en la mayoría de estos casos, el vídeo de la detención del novio se volvió viral en las redes sociales. Algunos de los comentarios que recibió estaban enfocados sobre la acción policial y se criticaba que lo hayan detenido justo ese día. En contrapartida, otros usuarios aprobaron el accionar policial y señalaron que las leyes deben cumplirse y si no se obedecen sucede casos como este.

Por último, aún se desconoce cuál fue el desenlace del este casamiento en Ecuador que acabó siendo interrumpido por la policía. Algunos los usuarios realizaban diferentes teorías sobre en donde se celebró la fiesta, pero todo sobre ello es hipotético.