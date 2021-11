La violó, la mató y se lavó la ropa para borrar pruebas

NACIONALES

La última persona que vio con vida a Brisa Abril Formoso Sobrado fue un joven que conoció en la noche del viernes cuando ella asistió junto a su prima y una amiga a una fiesta en una sociedad de fomento en Ranelagh. Ese chico, identificado como Hugo Iván Morales, de 23 años, fue detenido en las últimas horas acusado de ser el principal sospechoso del femicidio y será indagado durante este lunes por el fiscal Daniel Ichazo.

El cuerpo de Brisa fue hallado este domingo por la tarde en un descampado situado en las calles 45 y 147, en esa localidad del partido bonaerense de Berazategui, en la zona sur del conurbano. Presentaba signos de haber sido abusada sexualmente y estrangulada por la compresión en la zona del cuello producida con un pantalón, indicó la autopsia.

Los investigadores reconstruyeron que la chica y Morales no eran pareja, sino que recién estaban conociéndose cuando se retiraron juntos de la fiesta, después de que el ex novio de ella y padre de su bebé de 9 meses la increpara por no haberse quedado al cuidado del niño.

Agustina, prima de Brisa, y una amiga de nombre Karen le contaron a la policía que la víctima y el sospechoso se fueron del evento y se dirigieron con un grupo de amigos a una plaza cercana, pero que cerca de las seis de la mañana del sábado se fueron juntos.

Según declaró la prima de la víctima a efectivos de la Comisaría 4° de Berazategui, ella le hizo señas para que regresara, ya que no conocía a Morales, pero la joven le respondió que estaba todo bien.

Al no tener noticias de su hija, la madre de Brisa realizó la denuncia en la noche del sábado por averiguación de paradero y la Policía comenzó la búsqueda, que finalizó este domingo por la tarde con el hallazgo del cuerpo.

Durante la investigación identificaron a Morales, por lo que fue trasladado a la comisaría para que declare sobre la última vez que la vio. En ese momento, el fiscal y la policía se anotician del hallazgo del cuerpo, que coincidía con la descripción de la víctima y las prendas que vestía al momento de desaparecer, por lo que Ichazo ordenó la aprehensión de Morales y realizó un allanamiento de urgencia a su vivienda.

Las fuentes policiales indicaron que el sospechoso presentaba rasguños en los brazos, compatibles con signos de defensa de la víctima, mientras que en su casa secuestraron prendas de vestir que serán analizadas para saber si fueron las utilizadas en el crimen.

"Se secuestró ropa que ya la había lavado, aunque se pudo establecer que tenía manchas hemáticas".

Afirmó una fuente con acceso a la causa.

Un investigador sostuvo que se presume que el agresor asesinó a la joven en el lugar donde fue encontrada y luego fue a su casa a lavar las prendas, para así ocultar las pruebas.

Los voceros añadieron que Morales tuvo un ingreso en una comisaría por un delito contra la propiedad, pero esperaban a realizar su fichaje para establecer si posee otros antecedentes.

El hecho es investigado por el fiscal Daniel Ichazo, de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Berazategui, quien indagará este lunes a Morales por el delito de "homicidio agravado por violencia de género", que prevé una pena de prisión perpetua.