VILLA GESELL: Determinarán hoy la causa de la muerte de abuelo que sufrió un robo

ZONALES

Sorprende la forma brutal en que lo torturaron para que dijera dónde estaba el dinero. Los delincuentes tras reducir a la pareja de ancianos, los ataron y exigieron un botín que no tenían. Incluso no se habrían llevado elementos de gran valor más allá de 20 mil pesos.

Los delincuentes maniataron a la pareja en la vivienda ubicada en avenida 7 casi paseo 139, con el cable del teléfono y con una chalina. Luego torturaron al hombre con un tenedor golpeándolo y punzando con el mismo en su cabeza, solicitándole el dinero.

Por declaraciones recabadas, le exigían plata y sólo había en la casa algunos pesos que habían sacado días atrás del banco. Todo esto ocurrió pasadas las 13 horas y la mujer quien logró desatarse y pedir ayuda a vecinos, gritaba en medio de la calle producto del shock que le ocasionó el terrible hecho de inseguridad.

La autopsia determinará si Basilio Mazzeo murió a causa de un paro cardiaco producto del stress por el robo o a causa de los golpes que le propinaron los delincuentes.

Los atacantes fueron 2 hombres y por la línea investigativa que se sigue serían cuatro sujetos en total los que habrían participado o que fueron vistos en el barrio merodeando.

Personal policial recaba testimonios de vecinos, del hecho que se registró a escasas cuadras de la comisaría segunda de la ciudad, pocas horas después del mediodia.

Por lo que algunos testigos pudieron aportar, no era la primera vez que asaltaban a esta pareja de ancianos. Y si bien la policía trabaja en dar con los autores materiales, no hay fuentes oficiales que confirmen si hubo o no detenciones, o sospechosos por la muerte en ocasión de robo al vecino de zona sur.

El hecho sorprendió a las familias de la zona por la brutalidad, una cuadra con pocos habitantes permanentes pero que no había registrado un hecho de esta índole.