PINAMAR: El hombre acusado de abuso sexual de una menor quedó en libertad y asegura que es inocente

ZONALES

Esteban Luchetti fue demorado en la madrugada y tras ser notificado en la causa en su contra quedó en libertad. El acompañante terapéutico habló con Crónica Tv y aseguró que nunca cometió un delito de tamaña magnitud.

En la denuncia, la madre de una nena de 6 años asegura que un día demoró unos 40 minutos en traerla desde la escuela número 3 y que en esa jornada, al llegar, la menor le manifestó dolores en sus partes íntimas y que la madre visualizó la vagina enrojecida. Ello llevó a una denuncia y distintas pericias. El informe médico dio negativo pero aún resta una pericia psicológica.

El hombre, que realizaba traslados de distintos menores desde jardines y colegios a sus casas, afirmó que ese día sucedió una excepcionalidad: se le superpusieron horarios de dos nenes que salían al mismo momento en distintos establecimientos y que demoró unos 15 minutos en ir a buscar la víctima pero que jamás la tocó.

“Me toco aparecer como culpable pero jamás pasó nada. Espero que la justicia haga todo lo que deba. No la toqué, esto me parece muy raro y no sé por dónde viene lo de acusarme a mí”

Explicó que los traslados los hace como acompañante terapéutico y que siempre trata que los menores estén acompañados por un familiar. Además, desmintió tener un merendero aunque aclaró que recibe comida de un partido político y que el sólo se dedica a repartirla en madres que la precisan porque deben alimentar a sus hijos.