MADARIAGA: Santoro se mostró confiado en un medio platense en ampliar la brecha en favor de Juntos

El intendente Esteban Santoro dialogó sobre el resultado de las elecciones PASO con el medio platense Diagonales y aventuró que la diferencia puede ampliarse en favor del candidato oficialista Carlos Tagliaferro y del partido Juntos a nivel provincial en noviembre.

En el programa de radio En Boca de Todos, consideró que las modificaciones que hizo el Frente de Todos tras perder las primarias "no fueron en beneficio de la sociedad".

Además, el jefe comunal lanzó algunas críticas hacia la gestión del oficialismo tanto a nivel nacional como provincial, pero rescató la relación con algunos ministros bonaerenses y la inclusión de intendentes al Gabinete.

Por otro lado, destacó las buenas expectativas para la temporada de verano y aseguró que ya había un nivel alto de reservas.

¿Cómo viven estos días post elecciones PASO en medio de la convulsión política que generaron los resultados?

-En Madariaga la gestión sigue. Estamos en una región muy cercana a la costa, con muy buenas expectativas para la temporada y optimismo de cara al futuro. Por supuesto no se nos escapa la difícil situación económica y social que está viviendo el país, pero somos optimistas de cara al futuro.

Me imagino que en ese sentido también son importantes las nuevas aperturas y el regreso paulatino a la normalidad

-Después de tanto tiempo de encierro y preocupación, estamos volviendo a la normalidad. Siguen bajando los casos, en Madariaga tenemos muy pocos contagios. Vemos que los chicos están volviendo a la presencialidad, algo que pedimos durante mucho tiempo. Y también ahora encargándonos de lo que va a ser esta temporada con una propuesta turística, incluso ahora para este fin de semana largo estamos organizando un concurso de asadores.

¿Esperan entonces la llegada de turistas este fin de semana largo?

-Sí, gracias a Dios los días lindos y las buenas temperaturas han hecho que mucha gente haya decidido venir los fines de semana a la costa, no sólo los largos. Obviamente que este próximo fin de semana de cuatro días funciona también como termómetro para lo que va a ser la temporada. Por eso también hay mucha expectativa, porque ya vemos un nivel de reservas importantes y también entendemos que por el contexto actual, mucha gente no va a viajar al exterior y va a elegir nuestras playas.

¿Cómo ve los cambios de gabinete y la incorporación de intendentes al gobierno de Axel Kicillof?

-Siempre es positivo encontrar un funcionario, ya sea en el gabinete nacional o provincial, que haya pasado por el rol de intendentes porque eso significa que tienen experiencia en una gestión cercana, en resolver con premura. Igual debo decir que tanto con Agustín Simone y Carlos Bianco tenía una excelente relación. Cada gobierno tiene que hacer las modificaciones correspondientes, después de las elecciones cada fuerza hizo su balance y actúo en consecuencia. Lo que no se puede hacer es seguir como si nada hubiera pasado.

Muchos adjudicaron los cambios en el Gabinete nacional a la carta de Cristina Fernández de Kirchner y, por ejemplo, Pichetto, aseguró que a Kicillof también “le intervinieron el gobierno” y también señaló a la vicepresidenta. ¿Comparte estas apreciaciones?

-Yo no voy a meterme en la interna del partido oficialista. En 2019 electorado eligió un frente en el que todos sabíamos que iba a existir una fuerte impronta de la vicepresidenta. Yo no puedo decir que se intervino el gobierno de la Provincia, primero porque no me consta, y segundo porque el gobernador tiene una impronta y una forma de pensar que no se deja manejar.

¿Qué lectura hace del resultado de las PASO?

-Creo que hay una acción de gobierno que no ha convencido a aquellos que incluso lo han votado antes. Hay un proceso inflacionario que impide proyectar y planificar tanto a nivel de familia como incluso, a nivel de gestión. Por otro lado, hay una falta de generación de puestos de trabajo que para nosotros es muy difícil resolver, eso se resuelve con medidas a nivel nacional. Y eso expresó el voto de la población, un cansancio o rechazo ante la falta de resolución de conflictos.

¿Cree que Juntos puede ampliar la diferencia en las elecciones generales?

-Yo creo que en noviembre se puede ampliar la diferencia a favor de Juntos porque evidentemente las modificaciones que hubieron no fueron a favor de la sociedad. En las PASO vota menos gente, veremos qué pasa en noviembre pero creo que Juntos va a hacer una muy buena elección.