MADARIAGA – PASÓ EN LA 93.3: Santoro afirmó que el déficit habitacional es del 30% y que es alto el costo de los alquileres

MADARIAGA

En su paso por CNM Radio 93,3, el intendente Esteban Santoro abordó distintas problemáticas a las que debe hacer frente durante su segunda gestión en la comuna.

El déficit habitacional es una de ellas y explicó que el índice que existe en Madariaga es uno de los más altos de la provincia de Buenos Aires y que alcanza a un 30%.

Además, consideró que el valor de los alquileres es “astronómico” y anticipó que en días – el próximo lunes- habrá un lanzamiento de un nuevo programa de desarrollo urbano para todos aquellos que se han anotado en la Oficina de Tierra y Vivienda.





En distintos centros barriales se entregará una revista que explicará cómo acceder a las tres oportunidades que se abrirán para llevar adelante loteos. En esas páginas se explicará la metodología y el valor de las mensualidades que tendrán que abonar quienes tengan la capacidad de pago.

Como ejemplo puso el loteo que se realizó en el Barrio Belgrano antes de la re-elección y cómo hoy en día allí ya está todo poblado de viviendas.

A esto se le suma el avance para sortear nuevamente dos de las casas del plan de 20 viviendas que no se pudieron entregar.

Al mismo tiempo, explicó que se ha avanzado en la negociación con 4 constructoras para lanzar planes de financiación que permitan a las familias avanzar con su sueño de la casa propia.

Recordó que, además de los loteos hay que abrir calles y dotar de servicios a esos lugares para que exista la posibilidad de contar con agua y energía eléctrica al menos.

“Falta mucho por hacer y para mejorar. Sé que a algunos les molesta”

Sobre las críticas vertidas en redes sociales, explicó que allí hay “mucho héroe que después cara a cara no te las dice” y que les “molesta que las cosas nos vayan bien. Me encantaría que siendo opositor se trate de mejorar al oficialismo. Yo cumplía esa tarea cuando me tocó”.

Cambiarle el chip

El intendente habló del potencial turístico de la ciudad, aunque reconoció que faltan estructuras con las cuales avanzar en políticas de la materia. Por ejemplo, una Cámara que represente a hoteleros o gastronómicos.

Explicó que hay reuniones con Cámaras de Pinamar o Cariló porque vienen a buscar a inscriptos en la “Bolsa de empleo” y aseguró que muchas veces es “fundamental tener un actor e interlocutor” porque la mayoría de las veces hablan de iniciativas con particulares y no con una entidad que nuclea a todos.

Es difícil cambiar el chip. Madariaga tiene el horario de la siesta. Cuesta conseguir estancias o cascos históricos que quieran hacer asados y la gente quiere venir a comer carne a Madariaga. Por eso les gusta esta clase de lugares.

Destacó además el valor y la relevancia de las lagunas y la pesca al sostener que tal vez gran parte de la ciudadanía no sepa lo que despiertan estos sitios naturales para los visitantes.

Al mismo tiempo se puso a explicar la situación que se vive con los huerteros ya que el Hospital y Desarrollo Social aparecen como postulantes a comprar toda su cosecha para el reparto social o la elaboración de alimentos en el área de salud.

“No tenemos un número considerable huerteros y aún sobra tierra en Madariaga. Falta gente que se arremangue y no cubrimos toda la compra del Hospital o de Desarrollo Social. Hay un mercado concentrador, hay que volver a la cultura del trabajo y hemos avanzado muchísimo. Me crie con mi abuelo que no tenía necesidades e igual tenía su planta de tomate y de lechuga. Hay herramientas y espacio. En esta discusión de los planeros hasta qué punto darte todo gratis. Hay más de 200 planes en Madariaga ¿Vos los ves trabajando? Yo no los conozco. Con 200 personas lustramos la calle de Madariaga. Porque con las cuadrillas no llegamos a cortar todo el pasto. Hablaba un chico que su primo cobraba 60 mil pesos por planes, dividido entre los integrantes de cada uno de su familia, y le queríamos pagar 1.500 pesos la jornada para que viniera a trabajar y no quería. Cada día son más los que viven de la maquinita del Estado. Y esto lleva a que nuestros hijos se quieran ir del país.

8 de diciembre fiesta por el aniversario

En poco más de un mes Madariaga festejará un nuevo aniversario. Ese mismo día se realizará el desfile presentación de Buenas Mozas Candidatas a Flor del Pago. Será el miércoles 8 y sobre el escenario habrá un artista pago por el municipio.

En CNM Radio Santoro se sinceró en que pensaba en presentaciones de la talla de Valeria Lynch o el Paz Martínez y en su equipo le dijeron que “tenía olor a naftalina”.

Cuando se le consultó específicamente por Rodrigo Tapari, Santoro quedó en silencio, sonrió y dijo: “No te voy a decir nada. Buscamos un artista para toda la familia y que cueste un número razonable”.