MADARIAGA: Ciro Albarengo justificó su voto negativo en el HCD y dijo que el Ejecutivo “tiene que gestionar”

MADARIAGA

El concejal Ciro Albarengo fue el único en la sesión de esta mañana que se opuso al voto de un proyecto resolutivo para pedirle al PAMI que pague una deuda que mantiene con el municipio desde hace algunos meses y que derivó en la suspensión de un convenio que unida a esa obra social con el municipio.

De los 12 ediles fue el único y sus pares salieron a cuestionarlo por no avalar algo en favor de la comuna. No obstante, el representante del Frente de Todos salió con su versión de los hechos.

Al explicar recordó que el problema se suscitó con el traslado de los abuelos del Hogar La Sagrada Familia al Centro de Jubilados Roque Zotta. El PAMI entendió que fue inconsulto y que, al moverlo, se debía suspender el reconocimiento del pago per cápita de los 11 abuelos y suspender el convenio.

Albarengo aseguró que “hay una normativa que se debe cumplir. El PAMI no se oponía al traslado, pero el Poder Ejecutivo no cumplió. El sentido común nos dice que ese era el mejor lugar para preservar la vida, aunque no corresponde que el Estado Municiapal genere un convenio sino que debe gestionar. Ahí está el trabajo del Ejecutivo. Hubieses hecho que el PAMI venga a aprobar con sus herramientas y el intendente tendría que haber estado a disposición para solucionarlo”

También buscó desligar a las autoridades locales de la situación dado que no tienen el poder de hacerlo por sí solas a esta clase de gestiones y reiteró que la única manera de solucionar las diferencias es “gestionando y dialogando”.