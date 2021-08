Violó la perimetral y atropelló al policía que custodiaba a su ex pareja que lo había denunciado por violencia de género

NACIONALES

Un delincuente denunciado por violencia de género atropelló a un policía de la Ciudad que custodiaba a su expareja y se dio a la fuga. El incidente ocurrió a la vista de cientos de transeúntes en plena luz del día, en el barrio porteño de Almagro.

El hecho tomó lugar el lunes pasado cuando el denunciado apareció en la puerta de la casa de su ex pareja en el momento en el que ella salía para ir a retirar a sus hijas al colegio y empezó a insultarla. Al advertir lo que estaba pasando, el agente que estaba custodiando el domicilio de la mujer cruzó detrás de ella por las calles Castro Barros y Venezuela, cuando el sospechoso, a bordo de su auto, lo atropelló y escapó. Hasta el momento permanece prófugo.

Tras este hecho, el efectivo debió ser trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Churruca, donde aún permanece internado con politraumatismos, pero fuera de peligro.

La víctima identificada como Karen, señaló que pese a que cuenta con un botón antipánico y tiene una restricción perimetral de 600 metros, su ex pareja, a quien ya denunció por violencia de género en reiteradas ocasiones, transita todos los días por la cuadra donde ella vive con sus hijas. “No puedo más, estoy viviendo un infierno”, dijo y agregó: “Si no fuera por el policía, no sé si podría contarla. Él vino con la intención de matarme”.

Por su parte, el acusado identificado como Anuar Leandro Mohamad, tiene una causa a cargo de la Fiscalía N°24 por desobediencia, lesiones y atentado a la autoridad, pero cuenta en su haber con otra de 2016 por hurtos y robos con armas blanca.

Además, entre 2019 y 2020 estuvo preso en un penal federal hasta que el Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°5 le revocó la prisión domiciliaria, lo cual terminó apelando su defensa tras su condena a tres años de prisión.