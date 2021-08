(VIDEO) Desalmado mató a un perro de 26 puñaladas: "¿Hacía falta tanta saña?"

NACIONALES

Un pequeño pitbull fue asesinado por un hombre, quien le asestó 26 puñaladas en su cuerpo y lo dejó tirado en la calle, desangrándose. El hecho sucedió en la localidad de Malaver, dentro del partido bonaerense de General San Martín y las imágenes del acto bestial fueron rápidamente difundidas en las redes.

"Anoche, unos delincuentes quisieron entrar a la casa de un amigo rompiendo el portón, y el perro escapó. Lo buscamos incansablemente, pero nos enteramos que terminó asesinado por un desquiciado que verán en el vídeo", relató una amiga y vecina del dueño del can.

"El pitbull se defendió de otro perro que quiso atacarlo y terminó muerto a puñaladas. ¿Qué hace un hombre con un arma blanca caminando por la calle? ¿Qué nos pasó en esta pandemia? ¿Hacía falta tanta saña? ¿Qué enfado liberó al matar al perro de esa forma?", se preguntó la mujer indignada.

Según denunció, el hombre que apuñaló al pitbull “es uno de dos hermanos apodados ‘los mellizos’, viven en la calle Joaquín V González 2370 y tienen un taller de soldaduras especiales a una y media cuadra, en Catamarca y Joaquín v González, Malaver. Partido de General San Martin”.

Más tarde, comentó que “los que entraron a mi casa, abrieron el portón para que salieran los perros. Salí a buscarlo y a tres cuadras de acá, me lo acribillaron. Era mi hijo”.

“Este hombre se llama Pablo y vive a la vuelta. Tiene muchas denuncias, camina con una faca en la cintura. Nunca mordió a ningún perro. La Policía me pidió que no me acerque a la casa. La teoría es que haya sido uno de los que entró a casa”, contó el hombre.