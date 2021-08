MAR DEL PLATA: Reabrió hoy Garbarino y los empleados advirtieron: "Si no está la plata, volvemos a cerrar"

Luego de permanecer cerrada por casi dos meses por una toma del personal, debido a una profunda crisis que amenazó con el cierre definitivo y la pérdida de más de 3000 empleos en todo el país, la sucursal de Garbarino en Mar del Plata reabrió sus puertas este lunes, luego que los empresarios prometieron comenzar a saldar la deuda que mantienen con sus 34 empleados en la ciudad.

Ángeles Roubiet, delegada gremial del Sindicato de Empleados de Comercio en la ciudad, contó que esta posibilidad surgió el pasado viernes, luego de enterarse que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires liberó unos fondos fiscales que dieron algo de efectivo a la empresa. Mientras tanto, esperan novedades de una nueva audiencia que se realiza este lunes en Capital.

Sin embargo, la delegada de los mercantiles puso como condición que "entre hoy y mañana, a más tardar, esté la plata. Si no se vuelve a cerrar".

"Como a nosotros no nos habían dado nada, hablamos con la gente de Buenos Aires de la empresa que nos dijo que por orden del directorio, la única manera que depositaban el porcentaje chiquito de la deuda, era reabrir la sucursal, sin ningún otro término. Por las necesidades que sufrimos en los últimos meses y de no tener nada, a tener algo de plata, decidimos abrir hoy", admitió la trabajadora de la sucursal de Rivadavia 3045.

En tal sentido, Roubiet afirmó que la sucursal solo abre de 10 a 13 con 5 empleados y que tiene ciertas limitaciones, dado que no cuentan con mucho mercadería ni facilidades de pago porque algunos productos son en consignación y otros sólo se pueden vender con tarjeta.





"Estamos con el cobro de cuotas para que la gente se ponga al día y mientras tanto veremos cómo sigue. La gente escuchó que está abierto y vino a saber cómo están sus cuentas o anular productos que no le llegaron. No les da mucha garantía el que quizás lo que compre, no se lo van a entregar".