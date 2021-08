MAR DEL PLATA: El desesperado llamado de una nena de 11 años al 911: “Mi papá quiere matar a mi mamá”

ZONALES

Una nena de 11 años quedó durante la madrugada del lunes en medio de una violenta pelea entre sus padres en la casa donde los tres convivían en la ciudad de Mar del Plata, quiso intervenir para defender a su mamá y también resultó golpeada. Su reacción entonces evitó una posible tragedia.

Todo empezó cuando la mujer, de 34 años, volvió ya entrada la noche a su domicilio, en la calle Paraguay al 2300 del barrio Jorge Newbery y el padre de su hija, de quien se encontraba separada pero todavía bajo el mismo techo, la increpó para saber en dónde y con quién había estado.

La discusión entre la expareja escaló en tiempo récord. Los gritos se volvieron amenazas, pasaron a los golpes y de repente la mujer tomó una cuchilla de la cocina para intentar alejar al hombre, cuatro años mayor que ella.

La estrategia no funcionó. No solo el hombre no se amedrentó sino que intentó desarmarla y terminaron enredados en un violento forcejeo. Fue en ese momento que la hija de ambos, única testigo de la escena, salió de su parálisis por el miedo y se interpuso entre los dos con la intención de que su madre no saliera lastimada, pero el golpe entonces lo recibió ella.

“Mi papá quiere matar a mi mamá”.

Fueron las palabras que poco después escuchó una operadora del 911. Del otro lado de la línea de emergencias estaba la menor, desesperada, pidiendo ayuda.

Cuando llegaron al lugar los policías constataron que los dos involucrados tenían varias heridas cortantes y dieron intervención a la UFI a cargo de María Isabel Sánchez, y al Juzgado de Familia de turno, por el delito de lesiones recíprocas en el marco de la ley 12.569 de violencia familiar. La nena, por su parte, quedó bajo la responsabilidad del área de Minoridad.

En tanto, la madre fue acompañada y trasladada por personal policial a radicar denuncia en la Comisaría de la Mujer y la familia, en donde se requirieron medidas cautelares de exclusión del hogar, reintegro al hogar y restricción de acercamiento para ella y su hija. Sin embargo, hasta tanto entren en vigencia las restricciones, permanecerá alojada en un hogar de tránsito para víctimas de violencia de género.

En lo que va del año, se registraron 155 femicidios y 9 transfemicidios

Unos 155 femicidios y 9 transfemicidios fueron cometidos entre enero y julio de este año en el país, según un informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que coordina la Asociación Civil La Casa del Encuentro, que además reveló que como consecuencia de los crímenes 175 hijas e hijos quedaron sin madre.