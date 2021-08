MADARIAGA: Extravió su celular con resultados de estudios médicos, alguien los levantó y ahora ofrece recompensa para recuperarlo

MADARIAGA

Ocurrió esta mañana en la garita que se encuentra frente a la estación de servicio Axion de Ruta 74 cuando Verónica Olmos se disponía a subir a un colectivo de la empresa Costa Azul y se le cayó el celular Samsung J4 de color dorado.

Cuando ya estaba en viaje, la mujer se percató del extravío y dio aviso a su esposo quién es policía de la Departamental y viajó en auto para ver si lo encontraba. El viaje desde Pinamar no tuvo éxito y creen que alguien que se acercó a tomar el servicio local lo pudo haber encontrado y llevado.

Allí no hay cámaras que vigiles. Sólo un domo del COM podría haber tomado el momento, pero al tratarse de una pérdida y no de un delito difícilmente se puedan chequear los movimientos.

Verónica posee en el teléfono celular varios resultados de estudios médicos hechos en los últimos días y ofrece una recompensa de 5.000 pesos para quien se lo devuelva. Ya enviaron mensajes, alguien los leyó, pero luego apagó el aparato.

Ante cualquier información pueden comunicarse al (2267) 411722.