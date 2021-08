La obligaron a bajarse del colectivo porque "estaba muy escotada"

INTERNACIONALES





Cristina Durán, una joven residente en España, denunció en Twitter un hecho que probablemente afectaría a más de una mujer. Con crudas palabras afirmó que el pasado 7 de agosto fue discriminada por la vestimenta que utilizaba y no se le permitió abordar un colectivo en Valencia.

Durán relató los hechos en Twitter y la empresa de transporte no se hizo cargo. La joven afirmó que intentó abordar un bus de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia, pero le prohibieron ingresar al vehículo por que "estaba muy escotada".

"Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los pasajeros".

Acusó en la mencionada red social. El testimonio de la joven se hizo viral y se generó un eterno debate en la red social donde la mayoría de los usuarios opinaron a su favor.

En ese marco, criticó que "no es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido discriminada, EMT Valencia" y agregó que "en otros dos autobuses sí que he podido acceder.

¿Normativa o discriminación?".

Las palabras fueron acompañadas por una foto donde se ve su vestimenta.

Tras lanzar los comentarios la misma empresa salió al paso solicitándole más datos para poder "investigar mejor qué ha ocurrido, para tomar las medidas necesarios (…) sentimos la mala experiencia". Por lo pronto, se desconoce en qué habrá quedado el intercambio de mensajes entre la joven y la empresa local.

Lo único certero es la opinión de los usuarios en Twitter, que no solo son españoles. El debato trascendió las fronteras e internautas de todo el mundo opinaron sobre la cuestión.