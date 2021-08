Asesinaron a tiros a un repartidor de comida en Mar del Plata

ZONALES

En Mar del Plata se escribió otra página de inseguridad. Allí, un motociclista fue asesinado este domingo de un balazo y su acompañante resultó herido en una de sus piernas, tras ser atacados desde otra moto en el barrio Los Pinares.

Ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este domingo, cuando Jonatan Costadura de 26 años y Jano Cejas de 24, salieron de una reunión con amigos a bordo de una moto que era utilizada para hacer reparto de una conocida aplicación de entrega rápida.

Mientras circulaban con la moto Honda Wave 110 por la calle Andrade, al llegar a la intersección con Falkner, fueron interceptados por dos hombres en un vehículo de similares características.

Según precisaron fuentes policiales y por causas que se tratan de establecer, los ocupantes de la otra moto les empezaron a disparar.

En el ataque se produjeron varios tiros. Costadura, que manejaba la moto recibió un balazo en el pecho que le provocó la muerte en el lugar, mientras que Cejas que lo acompañaba, resultó herido en la pierna izquierda.

Tras el ataque, las víctimas quedaron tendidas sobre el piso, mientras que los agresores escaparon en la moto y se desconoce su paradero. No hay detenidos.

Al lugar acudió toda la cúpula policial de Mar del Plata encabezada por el jefe departamental, el Comisario Mayor José Segovia, quien precisó - según publicó el diario La Capital - que se encontraron al menos 6 vainas servidas. Lo que sirvió para entender cómo se produjeron los disparos, y desde qué lugar.

Todavía no se descarta ninguna hipótesis y aún es confuso el móvil de semejante ataque ya que no no les robaron nada.

Las mismas fuentes señalaron que Cejas permanecía internado en el Hospital Interzonal de Mar del Plata y se aguarda que en las próximas horas sea dado de alta.

De acuerdo a los pesquisas, las víctimas eran repartidores para una reconocida aplicación de entrega rápida, aunque al momento del hecho no estaban trabajando, agregaron los voceros.

La investigación quedó a cargo del personal de la Comisaría 7ma. y el fiscal de turno Leandro Arévalo, quien dispuso la realización de una serie de investigaciones en procura de esclarecer lo ocurrido.