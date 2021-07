Un hombre se hizo viral al contar que una mujer lo rechazó por ser albañil

NACIONALES





Un hombre compartió un chat con una mujer, que se hizo viral en las redes sociales. En el mismo, el joven muestra como es rechazado por una persona que le gusta, por ser albañil. Ante esto, el tema generó debates entre los usuarios del mundo virtual.

Todo comienza cuando la joven le pregunta al afectado, su labor diaria. Al contestar que hacía trabajos de albañilería, la respuesta de la chica no fue la mejor. "¿En serio? Que mal". Al preguntarle el muchacho cuál era la diferencia, la mujer redobló la apuesta.

"Y si. Pero no es lo mismo decir que salgo con un encargado que con un albañil, gordi. No lo tomes a mal". Además le dejó en claro que a ella le gustaba, pero al tener esa labor, se arrepintió. "Que se yó gordi, una lástima. Me gustabas". El tweet por parte del joven, explotó en las redes y tuvo cerca de 10 mil me gusta.