MADARIAGA: Habrá una mejora del 10% de los salarios municipales y el intendente citó una frase de Perón para criticar la inflación

MADARIAGA

Hacia final de mes se oficializará el otorgamiento, con los salarios de julio, de una nueva mejora salarial del 10%. Con este tramo, se llegará al 30% de aumento otorgado en lo que va del año.

Fu el intendente Esteban Santoro quién anticipó que se trabaja para poder darle forma a este tramo de incremento. En las últimas semanas, los reclamos de sindicatos y trabajadores habían aumentado en este sentido.

Inclusive, desde la oposición en el HCD, se había planteado la posibilidad de un bono; algo que luego fue cuestionado por los gremios dado que buscan una mejora que se sostenga en el tiempo.

El mandatario salió al cruce de este planteo del FPV local y lo vinculó a la proximidad de las próximas elecciones.

Me encantaría que la oposición también haga un proyecto de declaración en donde pidan que frenen la inflación

Agregó que la suba de precios es el problema con el que se enfrentan mes a mes. Habló de un mal “galopante” que dificulta la situación porque cada tramo que se entrega de aumento queda diluido en poco tiempo por la variación de los precios.

En este sentido utilizó una frase del General Juan Domingo Perón para graficar lo que sienten desde el ámbito político, aunque no mencionó su nombre.

Los salarios por la escalera, los precios por el ascensor

Argumentó, al hablar en Radio Go!, que Madariaga es uno de los municipios que más ha mejorado el poder adquisitivo desde 2015 a la fecha con aportes que, inclusive, han duplicado al índice de precios. Sin embargo, reconoció que esto no alcanza eso se siente cuando los empleados notan que el dinero no alcanza.

Sobre la Mesa del Salario, que integran el Ejecutivo y los Gremios, explicó que no hay enfrentamientos, sino que todos “estamos de un mismo lado para sacar adelante a la ciudad”.