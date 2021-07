INCREÍBLE: La candidatura de Cinthia Fernández fue tendencia por un graph mal escrito

NACIONALES

Un error lo puede tener cualquiera, pero cuando sucede en la televisión en vivo, trasciende rápido y las redes sociales estallan. Esto pasó con la emisión de hoy de Los ángeles de la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 11), cuando una equivocación en el tipeo de una frase provocó que apócrifamente haya una frase de contenido sexual de Luis Ventura (65) sobre Cinthia Fernández (32)​.

​El periodista de América y A24 estaba siendo indagado por Ángel de Brito (45) y sus panelistas sobre la precandidatura a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Cinthia, que fue oficializada por ella en las últimas horas a través de un mensaje en el que pidió que la acompañen, y otorgó una opinión contundente.

"Lo veo saludable. Estoy cansado de los politicos que no fueron a ninguna universidad y que llenan de cagadas las gestiones. Llegó el momento de un país con funcionarios incorrectos, ¿por qué tenemos que estar guardando la norma todo el tiempo?", fue el comienzo del análisis del presidente de APTRA, pidiendo que "se empiece a pensar en la gente".

Tras señalar la pobreza que hay en la Argentina, y más específicamente en el Gran Buenos Aires, contraponiendo esta zona con el predio que posee el Sindicato de Camioneros de Hugo Moyano, Ventura aseguró que "quiere una Cinthia Fernández que vaya y patee el tablero". Sin embargo, el zócalo de LAM indicó que dijo "quiero una Cinthia Fernández que vaya y petee el tablero".

La "angelita" oficializó su candidatura por el partido Unite y aseguró que trabajará para las mujeres, con especial hincapié en aquellas que reclaman por la violencia de género y económica de sus exparejas, motivo por el que acusó a Matías Defederico (31), el padre de sus tres hijas: las mellizas Charis y Bella (7) y Francesca (6).

"No tengo herramientas políticas, no tengo vergüenza en decirlo, pero sí tengo experiencia en lo que me viene pasando, y es lo que le pasa a un montón de mujeres", expresó hoy la flamante precandidata.