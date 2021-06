MADARIAGA: Tenían dólares falsos, pretendían hacer compras y terminaron aprehendidos

MADARIAGA

Gracias a la advertencia de vecinos de la zona centro, la policía logró dar con tres personas oriundas de Mar del Plata que pretendían hacer distintas compras y abonar las mismas con dólares falsos.

Al salir de una remisería céntrica fueron interceptados por la policía sobre calle Belgrano entre Avellaneda y Dr. Carlos Madariaga y del Renault Clio descendieron varias personas.

Los policías empezaron a requisar uno por uno a los tripulantes y también el interior del rodado en donde encontraron unos 6.000 dólares falsos.

Una de las mujeres aprehendidas había abordado un remís. Con movimientos erráticos lo hizo viajar a varios puntos. Luego abordó otro de la misma agencia y allí fue que se dieron cuenta que algo extraño ocurría y dieron aviso a la policía.

Cuando la policía determinó que sus cómplices estaban en el Clio estacionado sobre la vereda de la calle Belgrano del edificio Cóccari, hizo descender a todos del rodado y empezó con la revisión.

Durante el procedimiento se percataron que una de las mujeres aprehendidas también había hecho compras virtuales de elementos electrónicos en comercios céntricos. En todos los casos había intentado pagar con dólares falsos.

En los bolsillos de los tres aprehendidos se encontraron: en una de las mujeres U$S 1.400 (en 14 billetes de 100 apócrifos), mientras que el masculino tenía U$S 4.100 (en 41 billetes de 100 apócrifos) y la joven un total de U$S 650 (en 13 billetes de 50 apócrifos).

Durante el proceso se logró determinar que se trataba de Romero Elena (48), quien estaba acompañada por Johan De Jesús (29) y Santander Estefanía (19). Todos con domicilio en la ciudad de Mar del Plata.

También hallaron moneda nacional dentro del auto y flores de marihuana.