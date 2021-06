MADARIAGA: Por dos semanas la ciudad continuará en Fase 2

MADARIAGA

Sólo 10 distritos de la provincia de Buenos Aires retornarán a la presencialidad de las aulas por subir de la Fase 2 a la 3. Entre ellos no se encuentra Madariaga, ni Pinamar, ni La Costa, ni Ayacucho, Dolores o General Lavalle.

Esta mañana el Jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, anunció que para lograrlo deben superar un cálculo matemático que lleve a que tengan una tasa de incidencia de casos igual o inferior a los 500 cada 100.000 habitantes.

Se basaron en cálculos recibidos al día sábado en el cierre de la semana epidemiológica.

Así, sólo subieron un escalón Mar del Plata, Bahía Blanca, General Alvear, General Guido, Monte, Ramallo, Saavedra, San Antonio de Areco, San Pedro, Tandil, Tres Arroyos, Tres Lomas y Villarino.

Sobre la campaña de vacunación informaron que ya se aplicaron casi 10.000.000 de dosis.

Vacaciones de invierno

Acerca de las vacaciones de invierno, Bianco, anticipó que no habrá ningún tipo de campaña de promoción porque “Si bien hay reducción de casos hay distritos complicados y con mucha incidencia. Hay destinos turísticos que están con 1610 casos de incidencia. No está restringida la circulación en la provincia ni restringida la actividad hotelera. No habrá cambios en el calendario escolar en cuanto a las semanas de descanso”.