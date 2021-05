Robó un sello médico y falsificó decenas de certificados

NACIONALES

Una mujer habría falsificado una veintena de certificados médicos, tras sustraerle el sello a una doctora mientras cumplía funciones en su consultorio, en el hospital Independencia, en Santiago del Estero.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de la doctora. El "robo" del sello habría ocurrido hace tres meses atrás. Así, el 21 de febrero pasado la imputada, que padece de diabetes, habría emitido un certificado de salud a favor de una particular, falsificando la firma de la doctora y utilizando su sello.

No obstante, con el tiempo la profesional fue alertada sobre numerosos certificados médicos, cuya naturaleza de inmediato dijo desconocer y estampó en una denuncia policial, según consignó "El Liberal".

La fiscal que lleva adelante la causa, Belkis Alderete, hizo extensiva la investigación al esposo de la sospechosa, un hombre que padecería un cuadro psicológico.

‘Falsificación de instrumento privado contemplado en el art. 292 del Código Penal en perjuicio de la fe pública y hurto simple receptado en el art. 162 en concurso real de delitos".

Son los cargos enrostrados, deslizaron los voceros policiales.

El 23 de abril, la policía allanó la casa de la mujer en el Bº Siglo XXI. Acto seguido, fue alojada en la Alcaidía de Mujeres Zona Sur (Comisaría del Menor y la Mujer Nº5), en tanto, su esposo quien también habría participado del delito fue beneficiado con arresto domiciliario, en razón de padecer ‘trastorno bipolar con rasgos psicóticos’, según lo informó su abogado, Martín Aguirre.

El 28 de abril la imputada fue indagada y se abstuvo de declarar. A su vez, su pareja no declaró, ya que no se encontraba en condiciones en atención al estado de salud. No obstante, la defensa añadió que la imputada tampoco se encuentra en condiciones óptimas de salud, ya que al parecer se habría agudizado su cuadro de diabetes.

En audiencia, el juez de Control y Garantías, Fernando Paradelo, excarceló el miércoles a la imputada, previo fijarle duras reglas de conducta y fianza personal.

El proceso no termina, ya que la Fiscalía prevé una batería de medidas: en especial, pericias a los certificados médicos truchos secuestrados y a un minucioso análisis de las firmas falsificadas.