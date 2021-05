NUEVAS RESTRICCIONES: Prohíben el turismo, la circulación entre distritos a los no esenciales y anuncian un fuerte despliegue de seguridad

NACIONALES

El Gobierno repuso el feriado del próximo lunes (puente con el 25 de Mayo) con el objetivo de reducir los días hábiles afectados por el confinamiento total que dispuso Alberto Fernández. Pero el fin de semana extra largo no permitirá que los ciudadanos tengan actividades lejos de sus domicilios. El Gobierno, en una reunión con autoridades porteñas y bonaerenses, confirmó que durante los nueve días de cierre quedará prohibido el turismo y también los traslados interjurisdiccionales, por ejemplo, entre Ciudad y Provincia.

“Se acordó invertir los esfuerzos necesarios para evitar la circulación interjurisdiccional entre la Ciudad y la Provincia y también al interior de la provincia de Buenos Aires desde hoy a las 20. Está prohibido el turismo a pesar de los feriados, así que le transmitimos a la gente que debe quedarse en su casa y no debe viajar”, dijo la ministra de Seguridad Sabina Frederic al culminar una reunión en Casa Rosada.

Sólo podrán moverse de un distrito a otro los trabajadores esenciales y aquellos que regresan a sus hogares de un viaje.

Del encuentro, encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, participaron jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco; el ministro de seguridad Bonaerense, Sergio Berni; el vicejefe porteño, Diego Santilli; el secretario de seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro; el ministro de Transporte, Alexis Guerrera y los secretarios de Transporte, Juan José Méndez (Ciudad) y Alejo Supply (Provincia).

Los funcionarios ratificaron que caerán todos los permisos de circulación de aquellas actividades que no son esenciales y que en los retenes habrá un control más exhaustivo del código QR que figura en la habilitación para circular y en la app Cuidar. Quienes habían solicitado permisos “especiales” por 24 o 48 horas por situaciones de emergencia familiares, deberán volver a empadronarse.

Respecto al transporte de larga distancia, Guerrera dijo que todos los servicios continuarán “para esenciales exclusivamente”. “La larga distancia, el interurbano y vuelos de cabotaje seguirán de servicio pero para esenciales”, dijo el ministro de Transporte. Respecto a los trabajadores encuadrados en la categoría “autorizados” (empleados no esenciales pero que se incorporaron a los permisos para circular) deberán revisar su situación puntual. “Se están revisando aquellas actividades autorizadas para reducirla a la menor expresión posible”, dijo Guerrera. El servicio doméstico, por caso, no podría usar el transporte público durante el confinamiento. Se confirmará en el DNU.

Controles

Según fuentes oficiales, durante la reunión se acordó establecer retenes estrictos en los accesos a la Ciudad y en las rutas bonaerenses, además de establecer controles duros en las estaciones de tren. “Se controlarán especialmente las rutas bonaerenses porque el turismo está prohibido, con fuerte presencia en el peaje de Hudson básicamente”, dijeron en Casa Rosada en alusión a eventuales viajes a la Costa Atlántica.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que en el AMBA trabajarán cerca de 11.000 efectivos que se distribuirán entre aquellos que hacen controles en accesos, autopistas y rutas y los que se dedican habitualmente a tareas de seguridad ciudadana en el conurbano, y que ahora también vigilarán la circulación.

Según fuentes del Gobierno, “los comercios no esenciales no podrán abrir sus puertas al público y los empleados o dueños de locales de la Ciudad que vivan en la Provincia no tendrán habilitación para ingresar a Capital Federal”.

Ante la inminencia de la entrada en vigencia del DNU, Frederic convocó de urgencia al Consejo de Seguridad Interior esta tarde para reunirse de forma virtual con las cuatro fuerzas federales y con las autoridades de seguridad de las 24 provincias para coordinar los controles que tendrán lugar en el interior del país, especialmente en las rutas nacionales.