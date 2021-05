Murió el artista Fernando Pugliese, creador del Cristo que identifica a Madariaga

MADARIAGA





Inauguración del Cristo en 2003





Escultor, ambientador, escenógrafo y abogado Fernando Pugliese fue el encargado de mucha de las obras más populares de Buenos Aires: Borges y Bioy Casares en “La Biela”, Sandro en el Gran Rex, Luis Alberto Spinetta, Tato Bores, Messi, Pappo en La Paternal y Carlitos Balá en Chacarita. A gran escala, realizó el Parque Temático Tierra Santa y el Parque Cura Brochero en Córdoba. Murió este sábado a los 81 años.





Lejos del insigne mármol, las esculturas de Pugliese están construidas con arcilla, resina y fibra de vidrio. Varias de las que están expuestas en las veredas fueron vandalizadas reparadas: “Hay gente que necesita expandir su frustración, ve algo lindo y quiere llevarse un pedazo como trofeo a su casa o dice ´lo voy a romper´. Son estructuras mentales más bien para que las entiendan los psicoanalistas. A veces son justificables, la gente está muy mal y con eso se desahoga”, había relatado Pugliese durante una entrevista.









Su vínculo con Madariaga llegó cuando optó por pasar parte del año en el partido de Pinamar. La idea era instalar algo similar a Tierra Santa pero en nuestro partido. Los vínculos de Madariaga con la Semana Santa lo llevaron a donar un Cristo idéntico al instalado en Buenos Aires y se lo colocó en Calle 25 y Ruta 56 en 2003.





Muchos piensan que es la única estructura aunque gran parte de cuadro de la última cena también existe y está en poder del municipio aunque con daños por el paso del tiempo.





“Hay obras que son muy buenas, pero pasan desapercibidas. Son de bronce y se oxidan, o son de mármol y están sucias. En cambio Olmedo y Portales en la Avenida Corrientes no pasan desapercibidos. Hago cosas que la gente reconoce al instante. No son creaciones mías ni fantasías, son realidades. Es un arte popular, no quiero ser de elite, para eso están los grandes conocedores”, explicó Pugliese años atrás.